Не е добра идея избори в Украйна по време на война, смята Кая Калас

Кая Калас: Не е добра идея избори в Украйна по време на война

Според върховния представител по външната политика и сигурност Кая Калас не е добра идеята за провеждане на избори по време на война.

Тя каза това на влизане на заседанието на министрите на отбраната на ЕС в Брюксел в отговор на въпрос за евентуални избори в Украйна:

„Повечето европейски страни имат разпоредби в конституциите си, че избори не се провеждат по време на война. Когато имате избори, това винаги е вътрешна битка между различни фракции. И когато отвън имате атаки в буквалния смисъл на думата, няма как да проведете избори, защото врагът е навън и трябва да концентрираш всичките си усилия, за да го отбиваш. Затова смятам, че провеждането на избори, докато войната е в ход, категорично не е добро решение“, посочи тя. 

Калас каза още, че продължава работата по 20-ия пакет санкции срещу Русия. Тя припомни, че Комисията е дала много предложения и добави, че очаква дискусии, в т.ч. и със страните от Г-7, за забраната на морските услуги. 

„Нищо не е договорено, докато всичко не е договорено“, подчерта тя.

