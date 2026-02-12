Александър Маринов: Каквито и промени да се правят, изборната администрация е добре овладяна и недосегаема (част 1)

Служебното правителство сега е свободно плаваща шамандура, за която всеки може да бъде упрекнат, но никой не може да бъде обвинен, смята Александър Маринов

Важното в казуса „Петрохан“ е дали българската държава е поддържала отношения с хората от хижата и кои органи са го правили.

Случаят в Петрохан беше умишлено забавен, замъглен, за да предизвика остро обществено внимание, оттам нагнетяване на напрежение и създаване на усещане за несигурност. Всичко това в контекста на наближаващата предизборна кампания. От полицейски служители съм чувал, че в следващите месеци се очаква рязък скок на престъпността. Това ще окаже влияние върху предизборната атмосфера.

През последната година, при управлението на предишното мнозинство статистически е отбелязан отчетлив и нетипичен спад в престъпността. Има предположения, че големите фактори в ъндърграунда са налагали табу на върлуването в престъпния свят.

Пеевски и Борисов замълчаха още преди случая „Петрохан“. А реакциите на ГЕРБ и „Новото начало“ по отношение на Гюров бяха доста сдържани.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ политологът проф. Александър Маринов.

Още от интервюто:

Бяга ли от отговорност по отношение на служебния кабинет президентът Йотова?

Може ли служебният кабинет да нанесе щети на статуквото?

Защо Румен Радев, след като излезе от президентството, спря да назовава поименно лицата на корупцията?

Защо се умълчаха Пеевски и Борисов, а министърът на вътрешните работи изчезна?

Има ли политическа аналогия в миналото казусът „Петрохан“?

Вярно ли е, че двама от шестимата природозащитници от „Петрохан“ са били хора на ДАНС?

