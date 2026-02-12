ЦИК откри обществена поръчка за машинното гласуване на предсрочните избори

Централната избирателна комисия обяви откриването на процедура за обществена поръчка, свързана с осигуряването на машинното гласуване на предсрочните избори за народни представители. Поръчката ще се проведе съгласно изготвените технически спецификации и условията по договорите.

Прогнозната стойност на процедурата възлиза на 4 470 128 евро без ДДС.

От ЦИК посочват, че към момента на обявяване на поръчката част от основните компоненти, необходими за изпълнение на дейностите, все още не са ясно определени. Поради това не могат да бъдат зададени точни параметри в техническите спецификации, включително конкретните срокове за изпълнение.

Сред неизвестните към този етап са броят на избирателните секции, в които ще се проведе машинно гласуване, както и броят на специализираните устройства за електронно машинно гласуване. Тези данни ще зависят от последващи обстоятелства, включително образуването на секциите в страната и чужбина и логистичните разстояния за транспортиране на устройствата.

Допълнително, конкретният брой участници в изборите и регистрираните кандидатски листи ще стане ясен между 45 и 27 дни преди изборния ден, което също влияе върху окончателните параметри на поръчката.