Бившият екоминистър Борислав Сандов разказа, че е ходил със семейството си в хижа „Петрохан“

Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов обяви в ефира на БНТ, че няма предявено обвинение заради случая „Петрохан“. Този въпрос му бе поставен, след като на вчерашното изслушване в парламента и. ф. председател на ДАНС – Деньо Денев обяви, че по казуса към настоящия момент има активно наказателно производство срещу длъжностни лица и лице, заемащо висша публична длъжност към онзи момент за престъпление по служба.

Сандов призна, че лятото на 2022 г.е давал обяснения пред ДАНС по сигнал във връзка именно с рамковото споразумение за партньорство с организацията на вече починалите – „Национална агенция за контрол на защитените територии“.

Сандов отрече тезата на министъра на околната среда и водите в оставка Манол Генов, че сключеното споразумение с НПО-то на Петрохан е незаконно.

Бившият екоминистър подчерта и че не е познавал представители на НПО-то преди сключването на споразумението и то не му е било препоръчвано.



Според Сандов в Закона за околната среда и в Конституцията има заложени текстове, които поощряват гражданското общество да търси начин за взаимодействие с органите на изпълнителната власт. По думите му това е именно подобно споразумение – то не е разрешително, и не е договор.



„То не създава правомощия, не вменява задължения, не изземва функции на държавата, въпреки че по закон това е възможно и се случва от други институции. Това, което казва споразумението е, че Министерството на околната среда и водите и „Национална агенция за контрол на защитените територии“ взаимно ще си сътрудничат и подпомагат в извършването на дейности, насочени към опазването на околната среда и повишаване на обществената информираност относно режимите на защитените зони чрез предоставяне на експертна, консултантска, техническа и друга помощ и обучение„, обясни бившият екоминистър.

Сандов подчерта, че институциите не са достатъчни по отношение на опазването на околната среда, а освен това всички извършени проверки, включително към екоминистерството, са завършили със заключения, че НПО-то не е нарушило закона и не е извършило дейности, които са изконно държавни.

Не на последно място Сандов разказа, че е бил хижа в „Петрохан“: Веднъж посетил хижата през 2022 г., за да се увери, че няма фиктивна дейност и че от НПО-то наистина разполагат с техниката, за която са му показвали снимки и че наистина базата е в състояние, в която могат да живеят там и да извършват дейностите, които твърдят, че могат да осъществят. При посещението си видял техниката, използвана при гмурканията, множеството кислородни бутилки и джипа, който е високопроходим, но тогава не е видял деца в хижата.

„Посещавал съм хижата още два пъти, еднодневно, семейно, в най-топлите горещите дни в страната, когато сме се опитвали да се измъкнем от тези жеги и отново закратко“, разказа още Сандов.

Това било веднъж през лятото на 2023 г., и веднъж – през 2024 година. При единия случай пил чай на верандата с Ивайло Калушев, но „нямали приятелски отношения„.

Сандов подчерта, че не е забелязал нищо смущаващо в поведението на представители на НПО-то.

„Нищо смущаващо не е имало в поведението. Но за сектанство, за паравоенно, за онази дума с „п“, която дори не искам да споменавам в националният ефир сутрин рано, никакви индикации… Веднъж съм виждал там може би една от тези жертви, момчето което е, защото наподобява от видеото, от онези видеа, които се пуснаха, наподобяваше точно това момче. Признавам, мислих, че е син на Иво Калушев. Ние не сме комуникирали. Разбирате ли?

Ние сме пили чай на верандата и сме коментирали общополитически теми. Или теми, свързани с гората, какво се случва с биоразнообразието. Коментирахме възможността за обявяване на нова защитена територия там. Това са темите, които сме обсъждали. И аз мисля, че тези хора работиха в тази посока. Наистина не мога да повярвам за всички онези неща, с които се опитват да ги набедят. Дори още не са погребани тези хора. Толкова мръсотия се изсипа върху тях.“

Сандов коментира и твърденията на Манол Генов, че представители на НПО-то са влизали въоръжени в екоминистерството.

„Това е невъзможно. Забранено е, със сигурност не се е случвало“, категоричен бе Сандов.

Той добави и че тъй като разследващите не могат да се справят с разплитането на криминалната част по случая, се опитват още от самото начало да политизират темата.