РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Андрей Цеков: Призоваваме всички политически лидери на общи дебати, най-честно към избирателите е (част 3)

Обществото ни отдавна е достигнало предела на търпението си към модела Пеевски-Борисов и неговите креатури, смята Андрей Цеков

Радев се появи на политическия терен с добре познатия ни от 2001 г. лозунг „Вервайте ми!“. Той говори по учебника на Симеон Сакскобургготски – абстрактно, без имена и на този етап няма да се позиционира идейно. Не иска да губи избиратели от никой сектор. Но ако влезе във властта, ще трябва да се определи.

Нека всеки от нашите политически опоненти каже къде точно вижда мястото на България. Никой не отговаря на този въпрос. Само когато кажеш конкретните си цели носиш отговорност. И отклоняването от целта не се прощава от избирателите.

Хората надвиват страха си, когато видят, че тираните им са победими.

Нямаме непреодолими противоречия с организациите от демократичния сектор. Различаваме се само в тактиките за постигане на едни и същи цели.

Най-опасната черта в политиката е егото.

Асен Василев е сред най-близките ми хора. Отказах участие в предизборните листи, защото виждам своята полезност за промяната извън НС. Аз съм човек на оперативното действие. А работата н парламента изисква друг тип качества.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ  депутатът от ПП-ДБ Андрей Цеков, бивш министър на регионалното развитие и благоустройството и бивш зам.-министър на финансите.

Още от интервюто:

Има ли стратегия за обединение на демократичните политически сили?

Как да разчетем фразата на Румен Радев относно корупцията: Не обещавам възмездие, обещавам правила?

Има ли надежда да се възродят лидерските дебати?

Какви са аналогиите между българските „спасители“?

Прави ли се политика, без поставяне на конкретни и ясни цели?

Вижте първа и втора част от интервюто с Андрей Цеков

Андрей Цеков: Имаме масово убийство, Сарафов и Денев манипулираха произшествието  (част 1)
Андрей Цеков: Пеевски млъкна, защото има проблеми извън политиката (част 2)

Вижте други събеседници в СТУДИО БАНКЕРЪ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Трябва ли банките да затегнат още условията за отпускане на ипотечни кредити?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.