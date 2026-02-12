Андрей Цеков: Призоваваме всички политически лидери на общи дебати, най-честно към избирателите е (част 3)

Обществото ни отдавна е достигнало предела на търпението си към модела Пеевски-Борисов и неговите креатури, смята Андрей Цеков

Радев се появи на политическия терен с добре познатия ни от 2001 г. лозунг „Вервайте ми!“. Той говори по учебника на Симеон Сакскобургготски – абстрактно, без имена и на този етап няма да се позиционира идейно. Не иска да губи избиратели от никой сектор. Но ако влезе във властта, ще трябва да се определи.

Нека всеки от нашите политически опоненти каже къде точно вижда мястото на България. Никой не отговаря на този въпрос. Само когато кажеш конкретните си цели носиш отговорност. И отклоняването от целта не се прощава от избирателите.

Хората надвиват страха си, когато видят, че тираните им са победими.

Нямаме непреодолими противоречия с организациите от демократичния сектор. Различаваме се само в тактиките за постигане на едни и същи цели.

Най-опасната черта в политиката е егото.

Асен Василев е сред най-близките ми хора. Отказах участие в предизборните листи, защото виждам своята полезност за промяната извън НС. Аз съм човек на оперативното действие. А работата н парламента изисква друг тип качества.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ депутатът от ПП-ДБ Андрей Цеков, бивш министър на регионалното развитие и благоустройството и бивш зам.-министър на финансите.

Още от интервюто:

Има ли стратегия за обединение на демократичните политически сили?

Как да разчетем фразата на Румен Радев относно корупцията: Не обещавам възмездие, обещавам правила?

Има ли надежда да се възродят лидерските дебати?

Какви са аналогиите между българските „спасители“?

Прави ли се политика, без поставяне на конкретни и ясни цели?

