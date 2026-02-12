Браншът атакува промените в закона за туризма

Министърът в оставка Мирослав Боршош клекна и поиска ново обсъждане на текстовете преди вкарването им в зала за второ четене на законопроекта.

Перспективите пред туризма като един от ключовите икономически отрасли сякаш линеят докато у нас продължава да вилнее криминално–политическата вихрушка. В началото на месеца депутатите сколасаха да приемат на първо четене поредните промени в Закона за туризма, предвиждащи създаването на Туристически гаранционен фонд, и ето че браншът вече посреща на нож новите текстове.

Измененията бяха внесени от депутати от управляващото мнозинство („БСП – Обединена левица“, ГЕРБ – СДС и „Има такъв народ“) и бяха подкрепени от 110 народни представители. Те вече задължават вписаните в регистъра по Закона за туризма туроператори да предоставят гаранции при несъстоятелност освен чрез сключването на регламентираната в действащия закон задължителна застраховка „Отговорност на туроператора“, но и чрез банкови гаранции и участие във финансирането на Туристически гаранционен фонд.

В мотивите към законопроекта е записано, че той цели по-добра защита на потребителите при изпадане в несъстоятелност на туроператорите и хармонизира националното законодателство с директивата на Европейския Съюз относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги.

Още по време на дебатите в зала от „Възраждане“ определиха този инак важен законопроект като изключително лош.

В своя защита министърът на туризма в оставка Мирослав Боршош не пропусна да подчертае, че „след пет години някой най-после се грижи за пътуващия българин“. И гордо обяви като изключителен успех на този парламент, че този законопроект е успял да стигне до зала…

Без да коментираме абсурдността

на признанието, направено от трибуната на Народното събрание, че времето на народните ни избраници никога не достига, когато става въпрос за защитата на правата на българските граждани, не можем да подценим факта, че за пореден път ни се предлага претупана и куца нормативна база, която трудно ще бъде преглътната от работещите в сектора.

Доста неща в проектозакона са притесняващи, макар че от години браншовиците настояват за създаването на такъв гаранционен фонд, чрез който освен да бъде гарантирана сигурността на туристите, да доведе и до изчистването на сивата част от този сектор.

Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА), която подкрепи създаването на дългоочаквания Туристически гаранционен фонд, вече сигнализира за

сериозни пропуски в законопроекта.

Според организацията, текущият вид на текстовете крие риск от икономически необосновано натоварване на бизнеса и сериозни административни затруднения за Министерството на туризма.

Основната критика на АБТТА е насочена към неравнопоставеното третиране на туроператорите. Асоциацията предупреждава, че в сегашния си вид законът налага „двойно обезпечаване“ на оборотите, включително за B2B сектора (секторът, който обхваща търговски сделки и бизнес-модели между компании, а не с крайни потребители) и входящия туризъм. Тъй като основната цел на фонда е защитата на крайния потребител при изходящи пътувания, браншът настоява трансакциите между юридически лица да бъдат изключени от изчисляването на задължителните вноски.

Допълнително безпокойство буди липсата на минимален и максимален праг за натрупаните средства във фонда. Без ясен механизъм, който да отчита финансовата стабилност и коректността на компаниите, структурата рискува да се превърне в постоянна финансова тежест, която не съответства на реалния пазарен риск.

От АБТТА призовават за въвеждането на рисково ориентиран модел. При него финансово стабилните оператори с изрядно поведение биха ползвали облекчени условия. Целта е прецизиране на текстовете преди второ четене, така че защитата на потребителите да не се постига чрез неоправдано изтощаване на туристическия сектор, който е със стратегическо значение за българската икономика.

Очевидно разнопосочните реакции

по отношение качеството на предлаганите от нормотворците ни текстове са притеснили министърът в оставка. И въпреки самоотвержената защита на проектозакон, през тази седмица все пак поде инициатива и отправи предложение до Комисията по туризъм в 51-ото Народно събрание да бъде организирано ново обсъждане на проекта с участието на всички заинтересовани страни.

В писмо до председателя на Комисията по туризъм, д-р Десислав Тасков, Министерството на туризма предлага становищата по създаване на Туристически гаранционен фонд на браншовите сдружения в сектор „туроператорска и туристическа агентска дейност“ отново да бъдат обстойно разгледани преди второто гласуване на законопроекта, в рамките на заседание на комисията и отново с участието на представителите на бранша.

В писмото си, министър Боршош подчертава, че конструктивният и ползотворен диалог между оглавяваното от него ведомство и туристическите сдружения, проведен в хода на подготовката и разглеждането на законопроекта на първо гласуване, следва да се пренесе и да продължи и в Народното събрание. По думите му именно активният обмен на мнения между институциите, народните представители и бранша е ключов за изработването на устойчиви и ефективни решения в сектора.

Предложението темата да бъде включена в дневния ред на заседанието на Комисията по туризъм цели да поднови задълбочения дебат на тема направените от страна на туристическия бранш предложения по законопроекта, се посочва в информацията от пресцентъра на Министерството на туризма.

Направен е и реверанс към публиката, чрез декларативното подчертаване, че ведомството „остава последователно в усилията си да насърчава партньорството с бранша и да съдейства за прозрачна и експертна законодателна рамка, която да подкрепя развитието и конкурентоспособността на българския туристически сектор и да защити правата на потребителите на туристическата услуга“.

Кога и как ще се разберат законодателите и браншовиците, все още не е ясно. Остава обаче въпросът дали това Народно събрание ще успее да намери време да довърши работата си докрай. И ако може качествено…