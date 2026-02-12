РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Росен Желязков разговаря с Джорджа Мелони в Лиеж

Премиерът в оставка Росен Желязков в провел разговор с италианския министър-председател Джорджа Мелони в Лиеж.

Двамата са обсъдили намаляването на административната тежест, засилването на енергийната сигурност чрез стабилизиране на цените на електроенергията, подобряването на свързаността между енергийните мрежи и оптимизацията на системата за търговия с емисии.

Желязков и Мелони са се обединили около позицията, че Европейски съвет трябва да формулира ясни цели с конкретни срокове, така че до март да бъде изготвена пътна карта с краткосрочни мерки за повишаване на конкурентоспособността на Европейския съюз, по-ефективно функциониране на вътрешния пазар и разширяване на достъпа на европейските производители до световните пазари.

В разговора е обсъдено и задълбочаването на сътрудничеството между България и Италия в сферата на отбраната.

По-рано през деня Желязков участва в неформална среща в Лиеж по покана на европейски лидери, проведена преди заседанието на Европейския съвет.

