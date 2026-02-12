С избора на Гюров отпадат съмненията за конфликт на интереси, смята Йотова

Президентът Илияна Йотова заяви, че е избрала Андрей Гюров за служебен премиер, тъй като той е единственият, който подава оставка като подуправител на БНБ, с което отпадат съмненията за конфликт на интереси. По думите ѝ така не се поставят под въпрос политическата безпристрастност на представители на Българската народна банка, Сметната палата и институцията на омбудсмана.

„Очаквам провеждане на честни и добре подготвени избори, както и споделена отговорност между служебния кабинет и Народното събрание за решаване на важните въпроси за страната“, посочи държавният глава. Тя изрази увереност, че Гюров ще успее да състави политически безпристрастен кабинет и че е научил важни уроци през последните години.

По-рано днес Йотова официално връчи мандата за съставяне на служебно правителство на подуправителя на БНБ и му даде срок от една седмица да представи състава на кабинета.

Президентът отправи критики към промените в Конституцията, които според нея са ограничили правомощията на институцията. „Всеки кандидат за служебен премиер беше предварително избран от политическо мнозинство. Вместо най-подходящият за поста, изборът се свежда до това дали е от статуквото или от опозицията“, каза тя. И изтъкна, че има правото да върне списъка с министри, ако установи фигури, които биха работили срещу интересите на гражданите, но се надява това да не се наложи.

Тя припомни, че петима души от възможните кандидати са дали съгласие да заемат поста служебен премиер, а на 11 февруари е посочила именно Гюров. От него се очаква да предложи министри, за да може кабинетът да започне работа.

Според държавния глава разговорите с политическите сили вече са очертали дневния ред на служебното правителство. Сред приоритетите тя изброи стабилизиране на финансите при т.нар. безевров бюджет, контрол върху цените и електроенергията, мерки за подкрепа на най-уязвимите, разрешаване на случая „Петрохан“, изпълнение на международните ангажименти на страната и защита на националните интереси.

„Не бих искала в служебния кабинет да видя компрометирани хора, които да изместят акцента в предизборната кампания към скандали“, отбеляза президентът. Тя увери, че ще бъде коректив на служебното правителство и ще дава гласност на всеки сигнал за нередности.

За наложеното от нея вето върху ограниченията за разкриване на изборни секции извън Европейския съюз Йотова изтъкна, че го е направила в защита на избирателните права на българските граждани зад граница. „Аз съм голям защитник на човешките права, а правото на избор е от изключително значение“, категорична е тя.