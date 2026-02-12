РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Илияна Йотова връчи на Андрей Гюров мандата за съставяне на служебно правителство

Илияна Йотова връчи на Андрей Гюров мандата за съставяне на служебно правителство

Подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров се яви при президента Илияна Йотова, която официално му възложи да състави служебно правителство.

До решението се стигна, след като петима от възможните кандидати дадоха съгласие да поемат поста служебен премиер, а ден по-рано държавният глава посочи Гюров като свой избор. От него се очаква в рамките на седмица да представи състав на Министерски съвет, който да бъде назначен и да започне работа.

Президентът Илияна Йотова посочи Андрей Гюров за служебен премиер

„Очакванията са изключително големи – очакваме да защитите всеки наш глас. Очакваме изборите да се проведат спрямо законите в България, за да гарантират стабилна и правова държава. Ще работите с постоянно действащо Народно събрание. Очаквам до една седмица да представите състав на правителство“, заяви президентът.

От своя страна Андрей Гюров посочи, че приема задачата с чувство за отговорност, въпреки ограничения избор. „Ситуацията не е нормална, но приемам доверието ви. Ще подходя с разум, а целта са честни избори. В следващите дни ще събера екип от хора с експертиза“, каза той. По думите му, това ще бъдат лица, които няма да действат агресивно, а ще работят спокойно и професионално. „Очакваме възможност да се докажем с работа“, допълни той.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Трябва ли банките да затегнат още условията за отпускане на ипотечни кредити?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.