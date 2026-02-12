Илияна Йотова връчи на Андрей Гюров мандата за съставяне на служебно правителство

Подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров се яви при президента Илияна Йотова, която официално му възложи да състави служебно правителство.

До решението се стигна, след като петима от възможните кандидати дадоха съгласие да поемат поста служебен премиер, а ден по-рано държавният глава посочи Гюров като свой избор. От него се очаква в рамките на седмица да представи състав на Министерски съвет, който да бъде назначен и да започне работа.

„Очакванията са изключително големи – очакваме да защитите всеки наш глас. Очакваме изборите да се проведат спрямо законите в България, за да гарантират стабилна и правова държава. Ще работите с постоянно действащо Народно събрание. Очаквам до една седмица да представите състав на правителство“, заяви президентът.

От своя страна Андрей Гюров посочи, че приема задачата с чувство за отговорност, въпреки ограничения избор. „Ситуацията не е нормална, но приемам доверието ви. Ще подходя с разум, а целта са честни избори. В следващите дни ще събера екип от хора с експертиза“, каза той. По думите му, това ще бъдат лица, които няма да действат агресивно, а ще работят спокойно и професионално. „Очакваме възможност да се докажем с работа“, допълни той.