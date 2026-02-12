РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Нетната печалба на Mercedes-Benz е спаднала наполовина през 2025 година

Mercedes-Benz

Нетната печалба на германския автомобилен производител Mercedes-Benz е спаднала почти наполовина през 2025 г. в сравнение с 2024 година. Тя е загубила приблизително 49% от стойността си от 10.4 милиарда евро до 5.3 милиарда евро, според прессъобщение на компанията.

Посочените причини за спада на печалбата включват мита, негативното въздействие на валутния курс и нарастващата конкуренция, предимно от китайски производители. Приходите от продажби на Mercedes-Benz са спаднали с 9% до 132.2 милиарда евро. Оперативната печалба преди лихви и данъци се е свила с 57% до 5.82 милиарда евро.

Компанията е продала приблизително 2 160 000 леки автомобила и микробуса миналата година.

В същото време продажбите им в Китай са намалели с 19 процента.

Mercedes-Benz AG (дъщерно дружество на Mercedes-Benz Group, създадено през 2019 г.) е с централен офис в Щутгарт, провинция Баден-Вюртемберг. Компанията произвежда луксозни автомобили и леки търговски превозни средства, всички маркирани под името Mercedes-Benz. От ноември 2019 г. нататък производството на тежки търговски превозни средства с марката Mercedes-Benz (камиони и автобуси) се управлява от Daimler Truck, който се отдели от Mercedes-Benz Group, за да образува независимо предприятие в края на 2021 година.

Корените на марката водят началото си от Mercedes от 1901 г. на Daimler-Motoren-Gesellschaft, както и от Benz Patent-Motorwagen от 1886 г. и Benz Velo от 1894 г. на Карл Бенц, който е признат за първия автомобил, задвижван от двигател с вътрешно горене. 

Слоганът на марката е „Най-доброто или нищо“.

Трябва ли банките да затегнат още условията за отпускане на ипотечни кредити?
