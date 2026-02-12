Майка обвини сина си, че е морален убиец на шестимата от хижа „Петрохан“

София Андреева, която по думите ѝ е дала близо един милион лева на Ивайло Калушев, за да помогне за „превъзпитанието“ на сина ѝ, публично обвини момчето, че носи морална вина за смъртта на шестимата души в района на Петрохан и край Околчица. Според нея причината е сигналът на сина ѝ за сексуално насилие, който е довел до разследване срещу групата около Калушев.

В интервю за подкаста „Дневен ред“ на Миролюба Бенатова и Генка Шикерова Андреева заявява, че е решила да говори, защото не приема името на Калушев да бъде „петнено“ и дори подготвя международна кампания в негова памет. Междувременно синът ѝ Валери, който вече е пълнолетен и е позволил името му да бъде огласено, също е дал интервю – за Мария Черешева от BIRD.

Валери се присъединява към групата на 15 години и заминава с нея за Мексико. По думите на майката той имал проблеми с наркотиците в гимназията, а след неуспешни опити за лечение в България тя го изпраща при Калушев, когото познавала от София и с когото ги свързвал интерес към будизма. Андреева разказва, че е купила къща в село Краево, наследена от Калушев, като платила по-висока от реалната цена. С тези средства той купил яхта и групата заминала за Мексико. Тя твърди, че през годините е дарила значителни суми – възможно е да е около един милион лева, макар да не водела точна сметка.

Според нея синът ѝ се чувствал добре в Мексико, но след четири години се скарал с Калушев и се върнал в България. По-късно подал сигнал, че е бил сексуално малтретиран. Андреева отрича тези твърдения и смята, че той е измислил обвиненията по лични причини, включително финансови. По думите ѝ именно този сигнал довел до натиск от службите върху групата в хижа „Петрохан“.

Тя описва Калушев като духовен водач, около когото се събрали млади хора, които според вярванията им били „преродени“ в тибетската будистка традиция. Андреева категорично отрича да е имало сексуални отношения между него и учениците му и твърди, че разпространяваните обвинения са повлияни от медийни внушения.

Майката разказва, че е посещавала и хижа „Петрохан“. По думите ѝ групата се занимавала с медитации и екологични инициативи. Тя определя случилото се като „морално убийство“, причинено от клевети и обществен натиск, и дори допуска, че членовете на групата може да са „се оставили да бъдат убити“. В края на интервюто Андреева заявява, че не желае повече да вижда сина си. Според публикация на „24 часа“ Валери е ключов свидетел в разследването на смъртта на шестимата души.

Версията на Валери:

“Свързах се първоначално с ГДБОП, около 2022 г., защото имах опасения, че това, което се е случило с мен, може да се случва и с Николай, Ники Златков, който понастоящем вече е починал”, разказа пред BIRD Валери (бел. ред. – днес той е на 31 г.), бивш ученик на Ивайло Калушев. Той сам се свързал с екипа на BIRD, тъй като името му се появи преди няколко дни в онлайн издания, а откъси от показанията му станаха публични.

“Щеше ми се да се направи разследване и да се предотврати, ако нещо се случва. Общо става въпрос за четири контакта със службите, като конкретно за случая “Петрохан” съм имал два разпита”, сподели той. Тази година е бил при службите на 4 февруари – 2 дни, след като бяха открити трите тела в хижата, и на 10 февруари след откриването на кемпера и другите три тела. Снимали са му показания над 5 часа.

Интервюто с Валери е част от по-голямо разследване на BIRD, но засега се публикува само разговорът.

Още през 2022 г. младият мъж дава подробни сведения за живота си с Ивайло Калушев, за сексуалните си взаимоотношения с него, започнали, когато е бил на 15 години, както и за огромни дарения, които е превеждал на своя гуру и приближените му. Моли за конфиденциалност.

“Исках да предпазя себе си, за да не изтече тази информация предварително, преди да са направили разследване. Да не достигне до Иво Калушев, което впоследствие се оказа, че се е случило. Аз се страхувах от него, да не намеси други хора, може би дори за живота си, бих казал”, разказва Валери.

“Опасявах се това заявление (от 2022 г.) да не достигне до майка ми, за да няма изтичане на информация до Калушев, с който тя беше изключително близка и най-вероятно тя ще му каже и той ще вземе мерки за прикриване”, коментира мъжът. Това обаче не се случва.

BIRD потвърждава информацията, че през 2022 г. Валери е говорил пред агенти на ГДБОП. Валери не отрича, че редовно е пушел марихуана, но не се определя като наркозависим, както разказа майка му София в „Дневен ред“.

“Наистина не бях тръгнал по хубав път, но да бъда изкарван все едно съм бил на прага на лудостта или абсолютно окаяно човешко същество, това просто не е така”, каза той.

Майка му предлагала да го запознае с Ивайло Калушев, още когато е на около 12 години. Тогава обаче детето не проявява интерес. Няколко години по-късно обаче, той се оказва едно от първите деца, заживели в компанията на самопровъзгласилия се гуру. Претекста при всички е сходен: детето да бъде “спасено” от лоши навици и среда.

Сексуалните взаимоотношения на тийнейджъра с Калушев започват още в село Краево, където той живее с Калушев и най-приближените му – Невена Илиева и Деян Илиев. Към момента и двамата не са говорили публично, отбелязва BIRD. Илиев е един от най-близките хора на Калушев и негова дясна ръка. Последно е живял в Гинци и на него се обажда майката на Калушев на 1 февруари, за да се качи до хижата и да види какво става, защото няма връзка със сина си. Илиев отива на 2 февруари и тогава се обажда на 112.

Сексуалните практики Валери описва така: бил е на 15 или 16 години, като преходът към сексуалните посегателства, макар и те да са били ненасилствени, минава през хипнотерапевтични сеанси и разговори за сексуалността. Младежът разказва, че е сниман от Калушев в интимни ситуации и е виждал и снимка на друг човек от групата.

Според младия мъж, е твърде възможно и приближените на Калушев да са знаели за техните взаимоотношения, докато е бил дете, особено, когато са пътували заедно на яхта през Атлантическия океан.

“Той беше мъж в зряла възраст и дори го възприемах като бащина фигура в началото. Колкото и да е гнусно в контекста на всичко, което се случи след това”, споделя Валери. Той потвърждава думите на майка си за даренията за над милион лева, дори като навършва 18 г., се прибира в България за малко, за да източи банковата сметка на негово име, в която са парите за образованието му.

Склоняването към даряване също минава през процес на манипулации и някой път даже и натиск. Така, другите членове на групата също продават коли и имоти, за да “допринесат”. “Всеки, каквото имаше, го продаде”, разказва Валери и допълва: “За мен това определено е секта, сега вече като мина известно време и се дистанцирах от тях, за мен това е ясно”.

Той и не отрича, че Калушев е бил изключително добър спелеолог и гмуркач, но смята, че около бизнес успехите на “сектата” е бил “раздут балон”. В Мексико са имали съвсем малко реални клиенти.

В Мексико “сектата” не се е занимавала с природозащитна дейност. Валери си спомня за масова сеч в имотите им с цел строеж, както и за случай, в който са избили прилепите от подводната пещера, която развиват като туристически обект. “Аз лично ги горих на клада”, заяви той.

Още в село Краево Калушев е имал бойни оръжия, които криел в тайник.

Валери разказва, че влошаването на отношенията му с Калушев е продължителен процес, свързан отчасти и с постоянното склоняване към дарения от семейството му. По думите му е имало чести скандали, като в един момент Валери е започнал да се самонаранява.

“Но конкретно за Ники (бел. ред. – който тогава е на 10 години), още с идването му на мен започна да ми светва лампичка в главата и аз започнах да питам дали това, което с мен се случва, той (бел. ред. – Калушев) не го има предвид и за Ники в сексуално отношение. Той беше изключително малък”, споделя бившият “ученик”.

По негови спомени, Калушев му отговаря, че на детето “ще му се помогне” и го обвинява в ревност.

“Аз наистина усещах и завист, и ревност. Той (бел. ред. – Николай Златков) много бързо се превърна в нов фокус. Знам колко е болно това, защото най-вероятно с него се е случвало същото, като с мен (.) За Ники ми е най-тъжно, защото той никога не е имал нормално детство”, разказва още той.

BIRD съобщава, че днес Валери води пълноценен живот, има постоянна работа и приятелка. “Искам да изкажа съболезнования на всички близки на покойните. Искрено съжалявам за децата и чувствам, че трябваше да направя повече и по-скоро. И че държавата трябваше да направи повече. Особено предвид това, че те знаеха, че там се случват нередности”, каза той.