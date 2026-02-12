Унгария възстанови разрешителното на завода на Samsung въпреки скандал за токсичност

Унгария възстанови екологичното разрешително на завода за батерии на Samsung SDI в град Гьод, северно от Будапеща, точно когато доклад за опасна токсичност на обекта постави правителството на премиера Виктор Орбан под натиск преди изборите през април 2026 година.

Разрешителното отново е валидно след решение на върховния съд (Курия), което отмени предишно решение на по-ниска инстанция, обявило разрешителното за невалидно.

Доклад на новинарския сайт Telex твърди, че правителството е било наясно с опасните нива на токсичност, но е решило през 2023 г. да не затваря завода, за да не се спрат бъдещи инвестиции в батерии и електрически превозни средства в Унгария. Орбан не е коментирал доклада, а министърът на външните работи Петер Сиярто, описван от Telex като защитник на завода, нарече частите от доклада, свързани с него, „фалшиви новини“.

Лидерът на опозицията Петер Маджар обвини правителството, че крие мащаба на токсичността. Той заяви, че здравето на хиляди работници и десетки хиляди жители в района е било застрашено.

Докладът на Telex се базира на подслушвания и измервания на компанията, някои от които Samsung SDI е държала в тайна от унгарските екологични власти.

В изявление Samsung SDI посочи, че медиите разпространяват „невярна и подвеждаща“ информация и увери, че дейността ѝ в Унгария е „прозрачна“ и съобразена с всички екологични изисквания.