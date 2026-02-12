Ръст на приходите и нетна печалба от 40.42 млн. лв. за 2025 г. отчете „Софарма“

Общите приходи на „Софарма“ АД през миналата година възлизат на 288.4 млн. лева, което е ръст от 17.2 на сто спрямо 2024 година. Само паричните постъпления от договори с клиенти са от продажби на лекарствени средства и се увеличават до 285.5 млн. лв. при 243,1 млн. лв. през 2024-а. Това показват данните от междинния финансов отчет на производителя на лекарства.

Приходите от договори с клиенти са от продажби на произведени лекарствени продукти и от дистрибуция на лекарствени средства. Паричните постъпления от дистрибуцията са в резултат на сключени договори с европейски производители, отбелязват от компанията.

„Софарма“ има повече от 200 продукта в своето портфолио: в т.ч. близо 190 лекарствени продукти и 11 групи медицински изделия.

Приходите от продажби на произведени лекарствени продукти за 2025 г. за европейските страни се увеличават с 23%

в сравнение с 2024 г., което се дължи в най-голяма степен на ръст на продажбите от 45% в Русия, както и на увеличение на продажбите в Полша, Сърбия, Беларус и Молдова. На другите традиционни за фирмата пазари по-съществена промяна се отчита в Украйна, където се регистрира спад на продажбите от 19 на сто.

Продажбите на вътрешния пазар се увеличават с 5% до 100.9 млн. лева.

„Софарма“ по данни на IQVIA към края на 2025 г. заема 1.66% (седемнадесета позиция) от общия обем на българския фармацевтичен пазар в стойност и 6.06% (втора позиция) от продажбите в натурално изражение.

Основните компании конкуренти, опериращи на фармацевтичния пазар на територията на страната, са Merck Sharp & Dohme – 6.13% дял при продажбите (0.19% дял при обема), AstraZeneca – 5.36% (0.59%), Swixx Biopharma – 4.71% (1.67%), Roche – 4.70% (0.26%), Nоvartis – 4.20% (1V15%), Abbvie – 4.09% (0.10%), Pfizer – 3.73% (0.70%), Johnson & Johnson – 3.11% (0.69%), Teva – 2.89% (8.55%), Stada – 2.72% (4.42%).

Приходите от другите пазари също се увеличават – с 4.5% спрямо 2024 г., което се дължи основно на ръста на продадената продукция в Узбекистан и Казахстан.

През миналата година

разходите за материали на „Софарма“ намаляват с 2.6 млн. лв. спрямо 2024 г.

вследствие свиване на средствата за основни материали за производство, най-вече в частта „субстанции“. За външни услуги обаче са похарчени с 2,1 млн. лв. повече, което е в резултат на ръст на разходите за изработка. Парите за възнаграждения на персонала се увеличават с 5.9 млн. лв. вследствие на увеличение на текущите възнаграждения.

Тези резултати на „Софарма“ са постигнати с по-малко служители. През 2025 г. те са били 1713 при 1758 за 2024 година.

Фармацевтичната компания завършва годината с по-висока нетна печалба от 40.42 млн. лв. при 32.53 млн. лв. за 2024-а.

Рискове

„Софарма“ е изложена на силна конкуренция. Част от приходите на фирмата, по-специално в България, зависят от включването на лекарствата й в реимбурсните списъци.

Макроикономическата среда, по-специално в България, Русия и Украйна, оказва съществен ефект върху операциите на дружеството. Политическата обстановка в България и в експортните му пазари, по-специално Русия и Украйна, има съществен ефект върху операциите на компанията и нейното финансово състояние.

През последните дванадесет месеца книжата на компанията на „Българска фондова борса“ са удвоили стойността си. В момента те се търгуват по 1.945 лева за един брой. Това оценява фармацевтичната компания на 1 048 661 538 евро пазарна капитализация.