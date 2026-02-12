От седем адреса на лекарски кабинети в София са изтекли видеа, отчете заместник-министър на МВР

В СДВР с постановление на прокурор от Софийската районна прокуратура е образувано досъдебно производство за разпространение на порнографско съдържание, след като е е установено, че на „тематичен“ уебсайт се разпространяват видеокадри на медицински манипулации. Кабинетите, в които се извършват манипулациите, са на територията на различни държави, включително и на седем адреса в София. На въпросните седем адреса на лекарски кабинети в столицата от МВР са извършили процесуално-следствени действия в условията на неотложност. Това обяви заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров по време на изслушването му в парламента по повод зачестилите случаи на злоупотреби с камери за видеонаблюдение.

Тодоров даде и по-конкретна информация – в лекарски кабинет на ул. „Попова шапка“ 74 било установено наличието на видеокамера, поставена в позиция, съответстваща на наличното в интернет видеосъдържание. От МВР са извършили задържане за 24 часа на лице, на чийто мобилен телефон било инсталирано приложението за достъп до посочената камера.

На 9 февруари в Първо районно управление на Столичната дирекция на МВР чрез системата за сигурно електронно връчване постъпило заявление от българска гражданка, която сигнализирала за незаконно обработване на лични и чувствителни здравни данни чрез тайно виедеозаснемане без знание и съгласие. Нейното заявление било присъединено към досъдебното производство.

Тони Тодоров подчерта, че органите на МВР могат да извършват проверки и да вземат отношение по случаи на видеонаблюдение само когато за конкретния обект има сключен договор за охрана с фирма, регистрирана по Закона за частната охранителна дейност. В изпълнение на разпоредба на този закон в МВР е изграден и се поддържа единен автоматизиран регистър на лицензите по него, като в него не се въвеждат данни за видеонаблюдение.

Тодоров обърна внимание, че видеонаблюдението е строго регламентирано и записите от камерите се съхраняват в регистър за видеонаблюдение за срок от 2 месеца след изготвянето им.

После унищожаването им се удостоверява от ръководителя на охранителната дейност. Срокът може да бъде удължен, но само по изключение, като например разследване на конкретен инцидент, свързан със сигурността. Тогава обаче трябва изрично да бъде документирано, че и записите ще бъдат запазени.

По отношение на достъпа до видеозаписите, заместник-министърът обясни, че такъв имат само администратори на лични данни, органите на МВР и съдът, но при официално поискване.

Във връзка с нашумелите от последния месец случаи на изтекли кадри от камери от козметични салони в град Бургас, Тони Тодоров обясни, че собствениците на салоните са ги поставили по собствена инициатива и не се използват за охранителна дейност по смисъла на Закона за частната охранителна дейност от оторизирани служители на охранителна фирма въз основа на сключен договор.

Тодоров обаче добави, че във връзкас тези казуси от МВР са предприели действия: В отдел „Борба с организираната престъпност“ в Бургас постъпил сигнал от собственик на едно от козметичните студия в града във връзка с изтеклите записи от камери. Сигналът бил препратен на дирекция „Киберпрестъпност“ при ГДБОП.

При следващ случай – в отдела на ГДБОП в Стара Загора бил подаден сигнал от българска гражданка с постоянен адрес в Казанлък, затова че е открила в интернет сайт с чувствително съдържание видяла видео с нейна козметична процедура, извършена в салон в Стара Загора.

Датата, на която жената се подложила на процедурата, била 16 септември 2023 година. От МВР са изготвили докладна записка с предложение за извършване на проверка за наличието на данни за престъпления от общ характер. Отделно от това жената подала жалба и в Районната прокуратура в Стара Загора.

Друг случай, по който работят от МВР, е след като в дирекция „Киберпрестъпност“ на ГДБОП получили сигнал за уебсайт, от който на живо се излъчват кадри от детска градина.

В областната дирекция на МВР в Бургас са образувани две досъдебни производства за това, че в условията на продължаващо престъпление неизвестно лице е създало чрез видеозаснемане множество порнографски материали и ги е разпространило като компютърни данни в мрежата. За създаването на порнографските видеа е използван и непълнолетен.