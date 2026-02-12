„Телелинк БСГ“ ще изкупи обратно 374 900 собствени акции

Технологичната компания „Телелинк бизнес сървисис груп“ АД направи обратно изкупуване на собствени акции. Решението е гласувано от извънредното общо събрание на акционерите на публичното дружество, проведено на 11 февруари.

Максималният брой акции, които то ще събере, е до 374 900 броя от капитала му. Срокът за обратно изкупуване на тези акции е не по-късно от 31 декември 2026 rодина.

Минималната цена ще е 3.78 евро, а максималната – 7.67 евро за един брой.

Общото събрание е овластило Управителния съвет на дружеството да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване, да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване, както и да се разпорежда с изкупените собствени акции след извършването на обратното изкупуване.

Целта на тази процедура е извършване на инвестиционна дейност.

Във връзка с приемането на еврото като официална валута у нас от 1 януари 2026 г. са гласувани и промени в устава на „Телелинк бизнес сървисис груп“. Капиталът на компанията е в размер на 6 375 000 евро, разпределен в 12 500 000 обикновени, поименни и безналични акции, всяка с номинал от по 0.51 евро.

Компанията изгражда, осигурява и управлява всичко в ИТ сферата – от сървърни зали и центрове за данни до крайни устройства и мрежи, които поддържат бизнеса свързан.

През последните дванадесет месеца цените на тези акции на „Бългаска фондова борса“ вървят нагоре. В момента сделки с книжата на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ се сключват при 6.10 евро за един брой. А пазарната капитализация на дружеството е над 76 млн. евро.