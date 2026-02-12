Бернар Арно изкупува акции за да увеличи дела си над 50 % в LVMH

Само ден след като заяви, че иска да притежава над 50% от LVMH, Бернар Арно започна активно да купува акции на компанията. На 28 януари той е придобил книжа за около 100 млн. евро, показват данни от Парижката борса. Това става малко след представянето на резултатите за 2025 г., които разочароваха инвеститорите. По-слабата прогноза доведе до спад в цената на акциите и до най-голямата еднодневна загуба в личното му богатство – около 15 млрд. долара.

Арно обаче се възползва от по-ниската цена. До 4 февруари той е купил общо около 757 000 акции за приблизително 407 млн. евро чрез свои холдингови компании. Подобна стратегия приложи и миналата година, когато в продължение на месеци изкупуваше акции при спадове на пазара. Разликата сега е, че този път той предварително обяви намерението си.

По думите му, семейството вече притежава около 50% от капитала на LVMH и през 2025 г. делът ще надхвърли този праг. Според него това е знак на увереност в бъдещето на компанията.

Арно ръководи LVMH от 1989 г. и я превърна във втората по пазарна стойност компания в Европа – оценявана на около 268 млрд. евро. Освен на ниво група, той увеличава контрола и върху отделни брандове. Наскоро LVMH инвестира 1 млрд. евро, за да повиши дела си в производителя на луксозен кашмир Loro Piana до 94 процента.

В края на 2024 г. семейството Арно държи 49% от капитала и близо 65% от правата на глас в LVMH – което на практика вече му гарантира контрол. Затова анализатори смятат, че преминаването над 50% може да има по-скоро символично значение и да изпрати позитивен сигнал към пазара.

Междувременно стойността на LVMH и личното богатство на Арно намаляват след отслабването на бума на търсенето в луксозния сектор след пандемията. Според класацията на Блумбърг той разполага с около 181 млрд. долара – по-малко от рекордните 231 млрд. долара през 2024 г., което го поставя на седмо място сред най-богатите хора в света.

От началото на годината покупките на акции се извършват чрез семейната компания Financière Agache и чрез Christian Dior SE, която притежава дял в LVMH.