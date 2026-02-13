РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Парламентът освободи Антон Славчев като зам.-председател на КПКОНПИ

Антон Славчев подава оставка

С 203 гласа „за“ парламентът освободи бившият и.ф. председател на закритата антикорупционна комисия Антон Славчев като зам.-председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.

Самият Славчев отсъства от заседанието, неясно по каква причина. Снощи стана ясно за оставката му, която е подадена часове преди да влезе в сила законът, с който се закрива оглавяваната от него комисия.

От „Продължаваме промяната-Демократична България“ настояха той да присъства, тъй като искаха да му зададат въпроси във връзка с подадената от него оставка. Председателят на парламента Рая Назарян обаче заяви, че няма нормативно изискване, което да задължава Славчев да участва в процедурата. Заместник-председателят Костадин Ангелов от ГЕРБ отправи критика към „Продължаваме промяната-Демократична България“, като ги обвини в противоречие – първо настоявали за оставката, а сега питали защо тя се подава.

Депутатът от обединението Божидар Божанов посочи, че според парламентарната практика при подобни случаи подалият оставка обикновено присъства по време на обсъждането. Той определи Славчев като „подизпълнител“ на управляващите и ги обвини, че се опитват да го прикрият. В крайна сметка Рая Назарян публично го призова да се яви в парламента, но само ако сам прецени.

Антон Славчев така и не дойде, а Народното събрание гласува оставката му.

