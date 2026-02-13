„Да, България“ обмисля да предложи комисия за „Петрохан-Околчица“

„Да, България“ обмисля да предложи създаването на временна комисия в парламента, която да изясни всички факти и обстоятелства около трагедията „Петрохан–Околчица“. Това съобщи съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов в кулоарите на парламента.

Той настоя цялата информация по случая да бъде публично оповестена и да се провери дали ДАНС има участие, или съпричастност към случилото се.

Божанов коментира, че изявлението на Деньо Денев, че на мястото не е имало служители на ДАНС, вероятно отрича присъствието на агенти по време на огледа, но според него има и други форми на участие – чрез оперативни работници или сътрудници, независимо дали са щатни или нещатни. Той постави въпроса и защо МВР не е докладвало за подадени сигнали още от 2022 г., свързани с дейността на неправителствената организация.

Според Божанов, ако институциите са имали възможност да предотвратят шесторното убийство и убийството на дете, те е трябвало да го направят.

Божидар Божанов заяви, че има съпротива и дори саботаж по отношение на разкриването на информацията по случая. Според него една временна парламентарна комисия би изискала същите данни. Той отбеляза, че правилникът ограничава създаването на такава комисия в края на мандата на Народното събрание, но въпреки това ще бъде проверено дали има възможност тя все пак да бъде съставена и предложена.

Божанов защити и кмета на София Васил Терзиев, като подчерта, че въпреки посещенията си в бившата хижа „Петрохан“, той не е забелязал оръжия или признаци на секта.

Другият съпредседател на „Да, България“ Ивайло Мирчев коментира, че според много хора вътрешният министър в оставка Даниел Митов и главният секретар на МВР Мирослав Рашков избягват публични изяви по случая. По думите му това се дължи на необходимостта да бъде представена информация, че през 2025 г. съответната неправителствена организация е пребивавала в бившата хижа „Петрохан“. Мирчев допълни, че през април същата година групата е провела съвместни тактически учения с полицейски подразделения в Монтана, позовавайки се на законодателни разпоредби.