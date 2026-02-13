През четвъртото тримесечие БВП нараства с 2.9% на годишна база

През четвъртото тримесечие на 2025 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2.9% спрямо същия период на 2024 година и с 0.8% спрямо третото тримесечие на миналата година според сезонно изгладените данни. Това отбелязват от Националния статистически институт.

Брутната добавена стойност между октомври и декември нараства с 2% на годишна база по сезонно изгладени данни.

При крайното потребление има ръст от 7.2 процента. Износът на стоки и услуги намалява с 0.1%, а вносът на стоки и услуги нараства с 9.5%.

През четвъртото тримесечие на 2025 г. спрямо третото тримесечие брутната добавена стойност нараства с 0.4 на сто.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо третото тримесечие е увеличението на бруто образуването в основен капитал с 2.1% и на крайното потребление с 1.3 на сто.

БВП в стойностен обем, текущи цени

Според експресните оценки на НСИ за четвъртото тримесечие на 2025 г. БВП в номинално изражение достига 65.35 млрд. лева. Реализираната добавена стойност в този период е 56.59 млрд. лева.

По елементи на крайното използване, най-голям дял в БВП заема крайното потребление (81.4%), което в стойностно изражение възлиза на 53.17 млрд. лева. Бруто капиталообразуването е 16.17 млрд. лв. и заема 24.7% относителен дял в БВП на страната. Външнотърговското салдо през четвъртото тримесечие е отрицателно.