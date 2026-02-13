Гуцанов отчете свършеното по време на мандата си

През мандата са извършени близо 1000 проверки от Агенцията за качество на социалните услуги. Закрити са 15 незаконни обекта, а 19 лиценза са отнети заради неспазване на стандартите. Допълнително 405 лиценза са върнати доброволно вследствие на засиления контрол. Проверките продължават.

По Националния план за възстановяване и устойчивост са осигурени 400 млн. евро за подобряване на условията в държавно финансираните домове за възрастни хора. Всички 81 такива дома са включени в ремонтна програма, като 12 вече са напълно обновени, а останалите трябва да бъдат завършени до август. Работи се и по разкриването на още 250 места за хора с увреждания, както и по откриването на пет нови дома със 101 места за възрастни.

Сред отчетените законодателни инициативи са предложения коледните и великденските надбавки да бъдат регламентирани със закон. За първи път около 2200 души с увреждания получават безплатно високотехнологични помощни средства по свой избор. Закупени са електромобили и зарядни станции за социалните услуги, както и фотоволтаични системи.

Започнала е и инициативата „Избирам България“, насочена към завръщането на българи от чужбина. По мярката са подадени над 3700 заявления, като се предвиждат различни форми на подкрепа за започване на работа и трайно установяване в страната.

Министерството отчита и повишаването на минималната работна заплата до 620,20 евро от 1 януари, както и увеличението на линията на бедност до 390,63 евро. В неприетия проектобюджет за 2026 година е било заложено и по-високо обезщетение за майките през втората година от майчинството, както и увеличение от 50% на 75% на сумата, която те получават при по-ранно връщане на работа.

Припомня се, че на 17 декември 2025 година парламентът прие временен закон за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 година, който ще действа до окончателното приемане на държавния бюджет, бюджета на държавното обществено осигуряване и бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 година.