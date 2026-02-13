РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Европа влиза в битката за сателитния интернет с Ariane 6 с 32 спътника на Amazon

Европа влиза в битката за сателитния интернет с Ariane 6 с 32 спътника на Amazon

Европейската космическа агенция изстреля в четвъртък (12 февруари) най-мощната версия на своята ракета Ariane 6, за да изведе в орбита десетки нови спътници Leo на Amazon.

Тежкотоварната ракета, задвижвана от четири ускорителя, излетя около 13:45 ч. местно време от космодрума на ЕКА във Френска Гвиана. Ракетата превозва 32 спътника за нискоорбиталната съзвездна система на Amazon.com Inc., която ще осигурява интернет свързаност.

Европа влиза в битката за сателитния интернет с Ariane 6 с 32 спътника на Amazon

Изстрелването е първото от общо 18, резервирани за европейската ракета в подкрепа на разгръщането на мрежата на Amazon, която ще се конкурира със Starlink на SpaceX. Amazon планира да изгради система от над 3200 спътника.

Ariane 6 е създадена от съвместното предприятие ArianeGroup SAS между Airbus SE и Safran SA и е в центъра на космическите амбиции на континента.

Мисията в четвъртък беше първото изстрелване на варианта Ariane 64, който може да изведе повече от 20 тона полезен товар в ниска околоземна орбита – двойно повече от използвания досега Ariane 62.

Европа влиза в битката за сателитния интернет с Ariane 6 с 32 спътника на Amazon

Ariane 6 претърпя технически проблем при дебютния си полет през 2024 г., когато аномалия доведе до изключване на спомагателния енергиен блок. Последвалите четири мисии през 2025 г. бяха успешни.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Намаляването на изборните секции в страни извън ЕС ще повлияе ли сериозно на резултатите от изборите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.