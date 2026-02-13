Европа влиза в битката за сателитния интернет с Ariane 6 с 32 спътника на Amazon

Европейската космическа агенция изстреля в четвъртък (12 февруари) най-мощната версия на своята ракета Ariane 6, за да изведе в орбита десетки нови спътници Leo на Amazon.

Тежкотоварната ракета, задвижвана от четири ускорителя, излетя около 13:45 ч. местно време от космодрума на ЕКА във Френска Гвиана. Ракетата превозва 32 спътника за нискоорбиталната съзвездна система на Amazon.com Inc., която ще осигурява интернет свързаност.

Изстрелването е първото от общо 18, резервирани за европейската ракета в подкрепа на разгръщането на мрежата на Amazon, която ще се конкурира със Starlink на SpaceX. Amazon планира да изгради система от над 3200 спътника.

Ariane 6 е създадена от съвместното предприятие ArianeGroup SAS между Airbus SE и Safran SA и е в центъра на космическите амбиции на континента.

Мисията в четвъртък беше първото изстрелване на варианта Ariane 64, който може да изведе повече от 20 тона полезен товар в ниска околоземна орбита – двойно повече от използвания досега Ariane 62.

Ariane 6 претърпя технически проблем при дебютния си полет през 2024 г., когато аномалия доведе до изключване на спомагателния енергиен блок. Последвалите четири мисии през 2025 г. бяха успешни.