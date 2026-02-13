L’Oréal Group ускорява растежа си с 6% през четвъртото тримесечие

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Продажбите на L’Oréal Group са нараснали с 6% през последното тримесечие на 2025 г. и са достигнали 11.2 млрд. евро. Това е по-добър резултат спрямо предходното тримесечие, когато ръстът беше 4.2%, макар че остава малко под очакванията на анализаторите. За цялата година приходите на компанията са се увеличили с 4% до 44 млрд. евро.

Според анализатори последната година и половина е била трудна за компанията, тъй като пазарът на козметика в световен мащаб се е забавил. След силния ръст през 2021 г., когато секторът растеше с около 8%, през 2025 г. темпът е паднал до около 4 процента. В края на годината обаче вече се забелязват признаци на постепенно възстановяване.

В сравнение с конкурентите, резултатите са смесени. Estée Lauder Companies отчита 4% ръст на продажбите, докато козметичното подразделение на LVMH бележи лек спад от 1 на сто. Това показва, че ситуацията в сектора остава нееднозначна.

Най-силен растеж в рамките на L’Oréal има дерматологичната козметика, включително марките CeraVe и La Roche-Posay, където продажбите се увеличават с 11.5 процента. Професионалните продукти за коса като Kérastase и Redken също растат стабилно. Масовите марки като L’Oréal Paris и Maybelline отбелязват по-умерен ръст, както и луксозното подразделение с брандове като Kiehl’s и Yves Saint Laurent.

По региони най-силен ръст има в Северна Америка и Латинска Америка, докато в Северна Азия продажбите почти не се променят. Европа също отбелязва стабилно увеличение.

Главният изпълнителен директор на компанията изразява увереност, че пазарът на красота ще продължи да се възстановява през 2026 г. и че L’Oréal ще продължи да расте както по отношение на приходите, така и на печалбата.

