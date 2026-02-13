„Банк России“ понижи базовата лихва до 15.5% и намекна за още намаления

В официално изявление след края на съвещанието, руските парични стратези заявяват, че икономиката „продължава да се връща към балансиран растеж“, въпреки „значителното“, но временно повишение на цените на стоките през януари с 2.1% – до 6.5% на годишна база. То е резултат от мерките на правителството, гарантиращи, че бюджетът ще бъде балансиран: по-висок ДДС и разширен брой на малките предприятия, задължени да плащат данък върху потреблението.

„По-високите ДДС и акцизи, индексацията на административните цени и такси, както и корекциите на цените на плодовете и зеленчуците доведоха до временно, но значително ускоряване на текущия ценови растеж през януари“, заявяват паричните експерти.

Въпреки че руските централни банкери залагат на още намаления на разходите по заемите тази година, те искат да видят доказателства, че инфлацията се приближава до целевите 4% годишно. По техни сметки, към 9 февруари показателят е бил 6.3% – значително по-нисък отколкото през същия период на 2025-а.

„Банк России“ ще оцени необходимостта от допълнително намаляване на основния лихвен процент на предстоящите си заседания в зависимост от устойчивостта на забавяне на инфлацията и динамиката на инфлационните очаквания“, посочва институцията. В съобщението се казва още, че „базовият сценарий е за среден основен лихвен процент в диапазона от 13.5% до 14.5% годишно през 2026 година“.

Руската икономика, която показа завидна устойчивост на западните санкции през първите три години от конфликта в Украйна, се забави рязко през 2025-а, след като централната банка повиши основния лихвен процент, за да се бори с инфлацията. Руското правителство прогнозира растеж от 1.3% тази година, след 1% през миналата.

Предвижданията на „Банк России“ са за увеличение на БВП от 0.5 до 1.5% през 2026-а и спад на годишната инфлация до 4.5–5.5 процента.