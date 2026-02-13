Парламентът прие на първо четене въвеждането на пенсионните мултифондове

Народното събрание прие на първо четене да бъде въведен мултифондовия модел в допълнителното пенсионно осигуряване. Промените в Кодекса за социално осигуряване бяха подкрепени от 103-ма народни представители (ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, „ДПС-Ново начало“ и АПС). Против се обявиха 37 депутати от „Възраждане“, „БСП-Обединена левица“ и „Величие“. Въздържаха се седем души – 1 от ИТН и 6-ма от МЕЧ.

Срокът за предложения между двете четения ще е три дни. Текстовете ще могат да влязат в сила от 1 януари 2027 година, обясни Деница Сачева от ГЕРБ-СДС, председател на социалната комисия в парламента.

Въвеждането на мултифондове в допълнителното задължително и доброволно осигуряване трябва да осигури по-високи натрупвания за осигуряващите се в тях. С този нов модел се предвижда създаването на подфондове с различен инвестиционен профил – динамичен, балансиран и консервативен, съобразени с жизнения цикъл на осигурените.

Хората, избрали служебното разпределените, ще бъдат автоматично прехвърляни съобразно възрастта – до 50 години в динамичен подфонд; при навършване на 50 години в балансиран подфонд; и 3 години преди пенсия всички ще влизат в консервативен фонд, който е най-нискорисков.

Във връзка с мултифондовия модел се предлага въвеждане на нови допустими инвестиции на фондовете със съответните инвестиционни ограничения, както и завишаване на капиталовите изисквания и кадровата обезпеченост на пенсионноосигурителните дружества.

За да бъдат стимулирани пенсионните компании да търсят по-висока доходност за клиентите си, законопроектът предвижда промяна в таксите им. Таксата върху вноската от 4% ще почне да намалява. През тази година тя трябва да спадне до 3.75%, през 2027 година да е 3.59% и така постепенно до 2032 година, когато стане 2.1 процента. За сметка на това ще се увеличи таксата върху доходността, в зависимост от подфонда.

Също така се усъвършенства уредбата на изплащането на средства на наследниците на починалите осигурени лица и пенсионери.

Заместник-министърът на финансите Кирил Ананиев обясни, че преди внасянето на законопроекта е бил извършен цялостен преглед на модела за допълнително пенсионно осигуряване.

Александър Койчев от „Възраждане“ коментира, че Народно събрание, на което остават броени дни, няма право да прави подобни сериозни промени. Според него рискът продължава да остава за осигурените лица, а 80% от осигурените са незаинтересовани, защото се записват във фондовете служебно. Друг проблем, смята той, е много голямата разлика в степента на риска.

Даниел Лорер от ПП-ДБ отбеляза, че промените имат положителен ефект за самия осигурен, както и за държавата, тъй като пенсионните фондове чрез публично-частни партньорство ще могат да участват във важни инфраструктурни проекти. Единственият риск според него е от концентрации, когато фондовете инвестират в компании, които по един или друг начин са контролирани от тях.

Хасан Адемов от АПС обяви, че внасянето на законопроекта е закъсняло, като даде пример с Хърватия, които реализират вече доста голяма доходност в резултат на пенсионната реформа.

Нина Димитрова от „БСП-Обединена левица“ призовава за разум като счита, че 51-вото НС трябва да отложи приемането на този законопроект, тъй като липсва яснота.

Красимира Катинчарова от „Величие“ заяви, че няма да подкрепи промените, понеже парите във фондовете са били управлявани лошо.

Деница Сачева спомена, че демографската ситуация у нас не може да чака идеалните обстоятелства.