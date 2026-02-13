Пазарната капитализация на AI компанията Anthropic се удвои за шест месеца

Американската компания Anthropic, разработчик на невронната мрежа Claude, набра 30 милиарда долара в последния си кръг на финансиране. Сред инвеститорите бяха Nvidia и Microsoft. Пазарната капитализация на Anthropic се е увеличила повече от два пъти от септември 2025 г., когато беше оценена на 183 милиарда долара.

Както отбелязва The New York Times, последните отчети предполагат, че Anthropic се стреми към първично публично предлагане (IPO) в рамките на следващите 12-18 месеца.

В началото на февруари компанията представи новия си бизнес инструмент с изкуствен интелект – Claude Cowork, което предизвика спад в цените на акциите на много компании, разработващи бизнес и аналитичен софтуер.

Anthropic PBC е компания за изкуствен интелект (ИИ) с централен офис в Сан Франциско.

Тя е разработила семейство от големи езикови модели (LLM) с име Claude. Компанията изследва и разработва ИИ, за да „изучава неговите свойства за безопасност на технологичната граница“ и да използва това изследване, за да внедри безопасни модели сред обществеността.