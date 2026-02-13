РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Прокуратурата прати в НС папките за хижа Петрохан и Околчица

Петрохан

Прокуратурата изпрати в Народното събрание папки с материали от разследването на трагедията в хижа Петрохан и гибелта на тримата рейнджъри под връх Околчица. Днес от държавното обвинение информираха, че това е станало с разрешение на наблюдаващите прокурори по досъдебните производства, образувани във връзка със случаите.

С разрешение на наблюдаващите прокурори по досъдебните производства за смъртта на шест лица в районите на хижа в Петрохан и под връх Околчица на председателя на 51-вото Народно събрание са изпратени материали от разследването, което се провежда под надзора на Окръжна прокуратура-София и на Окръжна прокуратура-Враца, се посочва в съобщението.

Материалите съдържат множество разпити на свидетели, заключения от експертизи, протоколи и писмени доказателства, събрани до момента, включително и веществени доказателства. Те са предоставени с оглед високия обществен интерес, при спазване на принципите за откритост и прозрачност на действията на органите на съдебната власт и за взаимодействие с органите на законодателната и изпълнителната власт (чл.5, ал.2 и ал.3 от Закона за съдебната власт), както и във връзка с предложение на двама народни представители в 51-вото Народно събрание.

Наблюдаващият прокурор по делото „Петрохан“ изрично е посочил, че при запознаване с предоставената информация народните представители и другите длъжностни лица от 51-вото НС не следва да допускат разгласяване на факти от интимния живот на разпитаните по делото свидетели, както и факти, уронващи техния авторитет и достойнство.

Прокуратурата ще продължи да информира своевременно обществеността за хода на разследването по досъдебните производства при спазване принципите на законност и обективност, заявяват от обвинението.

