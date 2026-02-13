ИТН предлага забрана НПО да изпълняват публични функции след случая „Петрохан“

От „Има такъв народ“ обявиха пред журналисти в парламента, че внасят законопроект за допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Поводът, по думите им, е случаят „Петрохан – Околчица“.

Депутатът Александър Рашев заяви, че през 2022 година изпълнителната власт е делегирала контролни и публични функции на неправителствена организация, която според него се е оказала „секта с педофилски уклон“. Според него това не е изолиран случай и при управлението с участието на „Продължаваме промяната – Демократична България“ също имало делегиране на публичен ресурс и функции към неправителствения сектор.

Предлаганите промени предвиждат юридическите лица с нестопанска цел да нямат право да извършват дейност, сходна или припокриваща се с тази на органи с публични функции, както и да се забрани делегирането на публични правомощия към тях от държавни и общински органи. При неспазване на разпоредбите се предлага дейността на съответното НПО да бъде прекратявана, а имуществото му да се отнема в полза на държавата. За учредителите се предвиждат глоби в размер на 25 000 евро, а при повторно нарушение – 100 000 евро. Законопроектът включва и задължение към годишния финансов отчет на НПО да се прилага подробен списък с всички дарения, с описание, стойност и дата.

Заместник-председателят на ИТН Станислав Балабанов каза, че според информация в публичното пространство сигнали по случая от 2022 година са били „потулени“, като посочи, че тогава министър на вътрешните работи е бил Бойко Рашков. Той добави, че темата няма как да не бъде политизирана, тъй като според него става дума за „срастване на държавата с различни формирования“.

Балабанов призова да бъдат изнесени всички данни по случая, включително за дейността на неправителствената организация и лицата, посещавали хижата край Петрохан. „Ще политизираме Петрохан колкото е нужно, за да защитим децата си“, подчерта той.