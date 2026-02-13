РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

ИТН предлага забрана НПО да изпълняват публични функции след случая „Петрохан“

ИТН предлага забрана НПО да изпълняват публични функции след случая „Петрохан“

От „Има такъв народ“ обявиха пред журналисти в парламента, че внасят законопроект за допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Поводът, по думите им, е случаят „Петрохан – Околчица“.

Депутатът Александър Рашев заяви, че през 2022 година изпълнителната власт е делегирала контролни и публични функции на неправителствена организация, която според него се е оказала „секта с педофилски уклон“. Според него това не е изолиран случай и при управлението с участието на „Продължаваме промяната – Демократична България“ също имало делегиране на публичен ресурс и функции към неправителствения сектор.

Предлаганите промени предвиждат юридическите лица с нестопанска цел да нямат право да извършват дейност, сходна или припокриваща се с тази на органи с публични функции, както и да се забрани делегирането на публични правомощия към тях от държавни и общински органи. При неспазване на разпоредбите се предлага дейността на съответното НПО да бъде прекратявана, а имуществото му да се отнема в полза на държавата. За учредителите се предвиждат глоби в размер на 25 000 евро, а при повторно нарушение – 100 000 евро. Законопроектът включва и задължение към годишния финансов отчет на НПО да се прилага подробен списък с всички дарения, с описание, стойност и дата.

Заместник-председателят на ИТН Станислав Балабанов каза, че според информация в публичното пространство сигнали по случая от 2022 година са били „потулени“, като посочи, че тогава министър на вътрешните работи е бил Бойко Рашков. Той добави, че темата няма как да не бъде политизирана, тъй като според него става дума за „срастване на държавата с различни формирования“.

Балабанов призова да бъдат изнесени всички данни по случая, включително за дейността на неправителствената организация и лицата, посещавали хижата край Петрохан. „Ще политизираме Петрохан колкото е нужно, за да защитим децата си“, подчерта той.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Намаляването на изборните секции в страни извън ЕС ще повлияе ли сериозно на резултатите от изборите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.