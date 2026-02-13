Уолстрийт ловува за следващата жертва на AI от спектъра на дейност на „белите якички“

Уолстрийт осъзна заплахата от изкуствения интелект (AI) за широк спектър от дейности на „белите якички“, изтривайки поголовно милиарди долари от акции в сектори – от мениджъри на лични състояния до застрахователни брокери и услуги за недвижими имоти. Това се случи след като нови инструменти с изкуствен интелект, като Claude Code на Anthropic и Project Genie на Google, предизвикаха през миналата седмица разпродажбите на софтуерни компании и създатели на видеоигри. Тази седмица пък инвеститорите започнаха да се притесняват колко скоро автоматизацията може да се разпространи отвъд самата технологична индустрия.

Търговците се възползваха от разработките на малко известни стартиращи фирми, за да предизвикат вълни от продажби на акции на утвърдени играчи в традиционната индустрия за финансови услуги и отвъд нея – от Charles Schwab до CBRE. Акциите на транспортните компании се включиха в екшъна на 12 февруари, поради заплахи за техния брокерски бизнес за товари.

„Усещането е като тълпа с прилепи, която търси следващия удар, безразборно е“, коментира Питър Ебер – съосновател на американския технологичен инвеститор Lux Capital и бивш анализатор на акции в „Лиймън брадърс“. Пускането на нови инструменти от стартиращата фирма за застрахователен изкуствен интелект Insurify и проектантът на чатботове за данъчно планиране Altruist удариха финансовите акции от двете страни на Атлантика и накараха инвеститорите да се питат кои сектори ще бъдат следващите жертви.

Търговците все повече се вслушват в предупрежденията на основателите на изкуствен интелект, като Дарио Амодей от Anthropic, че технологията скоро може да се превърне в „генерален заместител на труда“ на „белите якички“.

Бенедикт Еванс – независим анализатор в технологичната индустрия – заяви, че е имало „мащабно разширяване на броя на нещата“, които сега могат да бъдат направени от изкуствен интелект, за които преди е било необходимо човек „да се рови в Excel“. По-специално, уменията на Claude Code в писането на софтуер тласнаха много програмисти в екзистенциална криза – тъй като „вибрационното кодиране“ с помощта на изкуствен интелект набира популярност.

„Причината толкова много хора в (технологичния) бранш да бият тревога (за изкуствения интелект) в момента е, че това вече ни се е случило“, посочва софтуерният експерт Мат Шумер. И подчертава: „Ние не правим прогнози. Казваме ви какво вече се е случило в нашите собствени работни места и ви предупреждаваме, че вие ​​сте следващите.“

Въпреки това, дори технологичните инвеститори, които залагат на голяма възвръщаемост от стартиращи фирми с изкуствен интелект, са разтревожени от скоростта, с която Уолстрийт започна да продава утвърдени, традиционни.

„Мисля, че се случва малка свръхкорекция“, коментира Андреас Хелбиг – партньор в лондонските технологични инвеститори Atomico, който е убеден, че е „наистина трудно да се вибрационизира банка.“

Но след двете десетилетия, в които технологичните стартиращи фирми се промъкнаха в издателския бизнес, рекламата, търговията на дребно и транспорта, вече е лесно да погледнем куп сектори и да решим, че вероятно бихме могли да намалим много разходи с изкуствен интелект.

Пускането на пазара на нов инструмент за управление на данъците от базираната в Лос Анджелис компания Altruist тази седмица накара инвеститорите да се откажат от акции в традиционни групи за финансови услуги, включително Charles Schwab, Raymond James и Stifel Financial, както и от британския консултант на богаташи St James’s Place, Quilter и AJ Bell. От продажби не бяха пощадени дори по-големи банки с дейности, свързана с управлението на лични състояния, като „Морган Стенли“.

Финансовите ветерани настръхват от идеята, че техните десетилетни фирми могат да бъдат заменени от стартиращи компании с роботи. Кристиан Оуенс, съосновател на Clove – британски стартъп за управление на богатство с изкуствен интелект – е убеден, че ако средностатистическият мениджър на лични състояния може да съветва около 100 клиенти, един консултант, подпомаган от изкуствен интелект, може да има стотици. Само компания с изкуствен интелект, може да се пожъне тези ползи, твърди той, защото в една традиционна фирма има „твърде много организационно и институционално пренасищане“

Платформата за управление на активите на заможни лица Altruist твърди, че техният инструмент с изкуствен интелект Hazel ще може да автоматизира работата на консултантските фирми „за минути“, като им позволи да откриват сметки, да управляват клиентски портфейли, да предлагат инвестиционни стратегии, да фактурират и да отчитат по-бързо. „Предназначението на Hazel по същество е да елиминира нуждата от всякакъв вид човешка намеса“ в голяма част от работното натоварване на финансовите консултанти, отбелязва Мази Бахадори – главен оперативен директор на Altruist, която през 2025-а набра 152 милиона долара от инвеститори, включително сингапурския държавен фонд GIC.

Застрахователните брокери също попаднаха под ударите на Уолстрийт, след като новакът Insurify пусна инструмент, който използва ChatGPT на OpenAI за сравняване на оферти за автомобилни застраховки. Акциите на Gallagher и WTW – два от най-големите застрахователни брокери в света, загубиха над 15% през последната седмица, докато фирмените книжа на Mony Group – собственик на уебсайта за сравнение на цени MoneySuperMarket – паднаха до 13-годишно дъно на 10 февруари.

Уилям Хокинс – анализатор на застрахователни акции в KBW, заяви, че тези големи движения се основават на „малки прессъобщения, излезли от американски компании с много малък опит или мащаб“. „Хората така или иначе са в настроение да продават, така че това е катализатор“, посочва той.

Ебер пък отбелязва, че продажбите са показател за дилемата на инвеститорите след огромния ръст на оценките на големите технологични компании през трите години след пускането на ChatGPT. Дори тези, които залагат на изкуствен интелект, не са склонни да тласкат технологичните акции нагоре.

„Хората търсят къси позиции в компании, които може да пострадат“, коментира той. „Намираме се в естествения момент от цикъла, в който хората търсят глави, които да разбият.“