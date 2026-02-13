Столичната община пое ангажимент коректно да използва музика при събития

Столичният кмет Васил Терзиев и Иван Димитров, изпълнителен директор на „Музикаутор“, подписаха меморандум за сътрудничество. С този акт Столичната община пое ангажимент да включи изискването за надлежно уреждане на авторските права като задължително условие в договорите с организатори на концерти и фестивали, които се финансират или подпомагат от общината.

Освен това общинарите ще съдействат за информиране на ползвателите на музика – търговски обекти, заведения и организатори на събития – за техните законови задължения по Закона за авторското право и сродните му права.

Кметът на София Васил Терзиев обясни, че партньорството с „Музикаутор“ е част от визията им за столицата като модерен културен център, където творците получават подкрепа, а правилата изграждат доверие и създават условия за развитие.

От своя страна изпълнителният директор на „Музикаутор“ Иван Димитров отбеляза, че този меморандум е ясен знак, че София избира коректността – културните събития да се случват с уважение към труда на авторите. Според него това е важна стъпка към по-модерна културна среда и пример за всички общини, в които музиката все още се използва без уредени права.

Партньорството цели да даде повече възможности за развитие на млади таланти и на нови формати в културния календар на София.

Двете страни ще си сътрудничат и чрез обмен на информация и анализи на културния сектор в столицата, с цел по-добро планиране на бъдещи инициативи, както и чрез организиране на обучения, семинари, конференции и работни срещи, посветени на авторското право.