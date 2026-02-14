ByteDance пусна актуализиран асистент с изкуствен интелект Doubao 2.0

ByteDance, китайската технологична компания, стояща зад TikTok, пусна актуализирана версия на своя многофункционален чатбот, задвижван от изкуствен интелект, Doubao 2.0. Разработчикът обяви това в изявление, публикувано в WeChat.

Асистентът се предлага в четири версии: Pro, Lite, Mini и Code. Първите три универсални модела се отличават с дълбочината на анализа и скоростта на реакция. ByteDance твърди, че Doubao 2.0 Pro е сравним с американските си конкуренти, ChatGPT 5.2 на OpenAI и Gemini 3 на Google. Версията Code е предназначена за програмиране.

С асистента Doubao 2.0 можете да взаимодействате чрез приложение за смартфон, десктоп програма или уеб приложение.

На 12 февруари ByteDance пусна модела за генериране на видео с изкуствен интелект Seedance 2.0, а на 13 февруари – модела за генериране на изображения Seedream 5.0 Lite.

Китай преживява експлозивен растеж в областта на изкуствения интелект.

Лидерите в индустрията включват Alibaba, Baidu, ByteDance, DeepSeek, MiniMax, Moonshot AI, Tencent и Zhipu AI. Очаква се броят на потребителите на генеративен изкуствен интелект в Китай да достигне 602 милиона до 2025 г., което представлява 42.8% от населението на страната. Миналата година делът на потребителите на изкуствен интелект в страната нарасна със 141.7% в сравнение с 2024 година.

ByteDance е компания за интернет технологии с централен офис в Хайдиан, Пекин.

Основана от Джан Йиминг, Лян Рубо и екип от други през 2012 г., ByteDance разработи приложението за споделяне на видео TikTok/Douyin. Компанията е и разработчик на новинарската платформа Toutiao, приложението за видео редактиране CapCut и Lemon8, което е мобилно приложение за споделяне на видео.

ByteDance привлече вниманието на регулаторните органи и медиите в няколко страни поради опасения за сигурност, наблюдение и цензура.