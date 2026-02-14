За решаване на най-наболелите проблеми на ВиК сектора са нужни 3.7 млрд. лв.

Оставям на следващия министър изключително много свършена работа в пътния сектор, водоснабдяването и проектите на общините. Това каза пред журналисти в Сухиндол министърът на регоналното развитие и благоустройството Иван Иванов. Той подчерта, че основен фокус в работата на правителството са били общините и посочи мащабната инвестиционна програма за инфрастурктурни обекти, които са били разплатени и продълават плащанията от настоящото правителство.

Министър Иванов посочи, че най-важният проект за област Велико Търново е довършването на проекта за превръщането на язовир „Александър Стамболийски“ в питеен. Той напомни, че в оттегления вече бюджет за тази година е било заложено завършане на процедурите, строителството на пречиствателна станция и довеждащ водопровод в следващите години поетапно. „Проведохме всички процедури, за да може да се реализира този изключително важен за региона язовир. Стойността е около 50 млн. евро“, посочи министър Иванов.

Той подчерта, че

е работено и по други важни за ВиК сектора в страната обекти

като изграждане на водопровод от изворите при Девня до Варна, подмяна на водопровода от „Черни Осъм“ за Плевен и Ловеч. „Всички тези проекти са в напреднала фаза, но трябва редовен бюджет, за да се реализират, с удължения на бюджета няма да може да се направи нищо“, подчерта министър Иванов. Той напомни, че според разчети от миналата година за решаване на най-наболелите проблеми на ВиК отрасъла са нужни 3.7 млрд. лева.

„Надявам се тази година да няма толкова тежка суша, както през 2025 година. Въпреки това сме взели мерки, включително за Плевен да не се повтори тежкият воден режим“, каза още регионалният министър. Той напомни, че благодарение на усилията на правителството са възстановени всички водоизточници, текат и ремонти на мрежата в града.

По отношение на пътния сектор министър Иванов обяви, че

са издадени разрешения за строеж на всички недовършени участъци на АМ „Хемус“.

„Там остава за издаване само още едно строително разрешение. Трябва само да се осигури финансиране. Такова имаше предвидено, но бюджетът не бе приет“, каза Иванов. Той посочи, че в този мандат е издадено и разрешението за строеж на подходите към тунела под Шипка, вече се строи обходният път на Кресна, койта е част от АМ „Струма“. Техническки е подсигурено и изпълнението на магистралата Русе-Велико Търново. За участъка Бяла-Велико Търново има процедура за избор на изпълнител. В ръцете на следващото правителство ще е търгът, който предизвика полемика, заради високата си цена, но гледайки проектите, аз считам, че на по-ниска цена от 50 млн. лв. на км не може да се случи“, коментира министърът.

Според него, финансиране трябва да се осигури от следващото правителство. Той отбеляза, че след съпротива от страна на опозицията не е направена актуализация на договорите за строителство, но такава е нужна, защото разчетите са от 2019 година. „Без актуализация няма да се случи – цените са от 2019 г., но има фронт за работа. Трябва да се намерят средства, такива имаше в бюджета, който не се прие. Всичко зависи от бъдещата управленска конфигурация.“

Министър Иванов бе гост на Сухиндол по покана на кмета инж. Пламен Чернев по случай празника на общината. Министърът участва в традиционния ритуал по зарязване на лозето в града, известен като столица на виното.