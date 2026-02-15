Си Дзинпин поставя за цел стабилизиране на раждаемостта в Китай

Китайските власти трябва да положат усилия за стабилизиране на раждаемостта в светлината на демографските предизвикателства. Китайският президент Си Дзинпин заяви това в статия за списание Qiushi.

„Трябва да насърчаваме проактивен подход към брака и раждането на деца и да полагаме усилия за стабилизиране на размера на новороденото население“, отбеляза китайският лидер. Конкретните мерки включват укрепване на системата за подпомагане на раждаемостта, намаляване на тежестта върху семействата по време на отглеждането и образованието на децата и подобряване на структурата на родителския отпуск.

През последните години

китайските власти непрекъснато разработват мерки за стимулиране на раждаемостта

и развитие на т.нар. сребърна икономика (насочена към овладяване на покупателната способност на възрастните хора). Правителството разширява услугите за грижи за деца, стреми се да създаде благоприятна за децата социална среда и засилва подкрепата за гражданите в образованието, жилищното настаняване и заетостта.

През 2022 г. населението на Китай започна да намалява за първи път от 60 години, като бе отбелязан спад с 850 000 души. През 2023, 2024 и 2025 г. тази цифра ще намалее съответно с 2.08 милиона, 1.39 милиона и 3.39 милиона.

Китай трябва да задълбочи интеграцията на изкуствения интелект в реалната икономика,

като същевременно подобри управлението на тази технология. Тази цел беше очертана от китайския президент Си Дзинпин в статия за списание Qiushi.

„Инициативата „Изкуствен интелект плюс“ трябва да бъде задълбочена и разширена, а управлението на изкуствения интелект трябва да бъде подобрено“, се казва в статията.

Китайският лидер също така подчерта необходимостта от ускоряване на дигиталната трансформация на индустрията и развитието на интелигентно производство, за да се създадат нови двигатели на икономическия растеж.