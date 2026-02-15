Според КЕВР високите сметки за ток са заради по-високото потребление

Проверките на Комисията за енергийно и водно регулиране на доставчиците на ток заради високите януарски сметки на битовите потребители показват, че потреблението на енергия е нараснало с над 30% спрямо декември, съобщи БНТ.

Повече от 400 жалби са получени миналата седмица в комисията, които предстои да бъдат разгледани. Те са срещу „Електрохолд“, „ЕВН“ и „Енерго Про“.

Председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски поясни, че проверките по постъпилите жалби са в ход и това е наложило регулаторът да пренасочи целият си експертен капацитет по контролната дейност. По тази причина временно са отложени някои от насрочените 70 тематични планови проверки за 2026 година.

Първите анализи на Комисията са показали ясно, че

жалбоподатели са основно потребители, които използват електроенергия за отопление.

Няма жалби от потребители, които се отопляват на парно, природен газ, дърва за огрев или пелети.

„Цената на електроенергията не би могла да бъде причина за нараснали сметки, тъй като тя не е повишавана от 1 юли миналата година“, поясни председателят на КЕВР. Според него, до момента в проверените фактури не са установени нарушения в начина на превалутиране. „При случаи на завишени сметки – с два, три, четири пъти, спрямо съпоставим период, ще пристъпим към демонтаж на тези електромери. Целта е те да бъдат проверени в независима лаборатория за точност на измерването“, категоричен е Пламен Младеновски.

От началото на годината потреблението на ток у нас е нараснало с почти 10%, според данните на Електроенергийния системен оператор. А производството намалява с над 2%, което се отразява и на баланса внос-износ.

С над 12% е намаляло производството на ток от базови електроцентрали и с 9 на сто от възобновяеми източници, свързани към електроразпределителната мрежа. Ръст има с повече от два пъти при производството на ток от водноелектрически централи и с над 13 на сто от големи ВЕИ.