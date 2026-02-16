„Да, България“ сезира прокуратурата за честите аварии в 6-ти блок на АЕЦ „Козлодуй“

От „Да, България“ сезираха Софийската градска прокуратура за съмнителните спирания на 6-ти енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“, свързани със зачестилите аварийни дефекти по мембранните защитни устройства на сепаратор-паропрегревателя.

“Същественото в случая е повторяемостта на аналогични дефекти, спирания и ограничаването на работата на блок 6 в кратък период след приключване на годишния ремонт, който според официалната информация е приключил на 1 декември миналата година”, посочват от партията.

Оттам припомнят, че две седмици след ремонта (15 декември 2025 година), от АЕЦ „Козлодуй“ уведомяват обществеността, че блок 6 ще бъде спрян. Следва спиране на 19 декември същата година, поради горепосочения проблем. По-късно от дружеството информират, че и на 14 февруари т. г., 6-ти блок за пореден път предстои да бъде спрян за подмяна на дефектирало предпазно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината.

Сигналът на “Да, България” е базиран на публично-достъпна информация, както и на наличието на официални съобщения от АЕЦ „Козлодуй“ и Агенцията за ядрено регулиране относно характера на съоръжението и защитните елементи. По тяхна информация заради авариите са настъпили значителни финансови загуби за над 55 млн. евро.

Те настояват за пълна проверка на цялата документация, свързана с трите спирания, като например данни за доставките и за производството на мембраните, както и за посочените „новодоставени материали, аналогични на оригиналните“.

От партията искат от Агенцията за ядрено регулиране да изиска наличната информация, кореспонденция, предписания и резултати от проверки, свързани със събитията в 6-ти блок, включително проверка на финансовите последици от авариите, както и на начина на вземане на решения, разпит на длъжностни лица, в това число и на ръководството.