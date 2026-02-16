Team Visa и Тервел Замфиров – партньорство отвъд медала

Има моменти в спорта, които надхвърлят секундите на финала и мястото на подиума. Моменти, в които зад един медал стои цяла история – за години труд, дисциплина и непоколебима вяра.

Именно такава история събра журналисти, партньори и гости на специална медийна среща, организирана от Visa България, с Тервел Замфиров – бронзов медалист от Зимните олимпийски игри 2026 и част от Team Visa, глобалната програма за подкрепа на атлети от различни спортове.

В неформална атмосфера журналистите имаха възможност да се срещнат лично със спортиста и да надникнат отвъд медала – към истинския път дотам. Тервел разказа за съмненията и трудните дни, за решенията, които изграждат шампиони, и за моментите, които правят всяко усилие смислено.

Тервел Замфиров, бронзов медалист от Олимпиадата в Милано-Кортина 2026, и Петър Крилчев, генерален мениджър на Visa България

Той сподели уроците от олимпийската сцена и амбицията си да продължи да развива зимните спортове у нас – и най-вече да вдъхновява младите хора да вярват, че големите мечти са постижими.

От своя страна, Visa подчерта дългосрочния си ангажимент към спорта и младите таланти чрез програмата Team Visa – инициатива, която застава зад атлетите не само в моментите на победа, а през целия им път към тях, осигурявайки подкрепа, увереност и възможности за развитие.

Анелия Мирчева, старши маркетинг мениджър на Visa България, Тервел Замфиров, бронзов медалист от Олимпиадата в Милано-Кортина 2026, и Петър Крилчев, генерален мениджър на Visa България

Кулминацията на срещата беше символичен жест – на Тервел беше връчена специална банкова карта Visa с олимпийски дизайн и парична премия за младата ни надежда. Малък детайл, но силен знак за партньорството между спорта и подкрепата, която прави успехите възможни.

Защото понякога най-важното не е просто медалът.

А историята, която стои зад него – и хората, които вървят редом до теб по пътя с малки, сигурни и уверени стъпки към следващия връх.

Снимки: copyright Йордан Симеонов