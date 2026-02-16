ЕК: Няма затруднения с доставките на петрол в ЕС след прекъсването на петролопровода „Дружба“

Европейска комисия не отчита затруднения с доставките на петрол за държавите от Европейския съюз въпреки прекъсването на петролопровода „Дружба“. Това заяви говорител на Комисията на пресконференция в отговор на въпроси, свързани със ситуацията и искането на Унгария и Словакия да внасят руски петрол през Хърватия, предаде БТА.

По думите му, Комисията следи внимателно въпроса с доставките за Словакия и Унгария след частичното разрушаване на тръбопровода „Дружба“, за което има информация, че е вследствие на удар с дрон. Доставките по съоръжението са прекъснати след 27 януари.

Говорителят подчерта, че благодарение на въведеното от ЕС изискване за поддържане на стратегически запаси от горива за 90 дни към момента не се наблюдават проблеми със снабдяването в нито една държава членка.

Той посочи, че използването на Адриатическия петролопровод е сред възможностите за диверсификация на доставките в региона. Разнообразяването на източниците е част от дългосрочната стратегия на ЕС за постепенно прекратяване на вноса на руски изкопаеми горива след началото на войната в Украйна.

В отговор на въпрос говорителят уточни, че засега не се предвижда санкциите на ЕС срещу Русия да обхванат и руското ядрено гориво, както настоява Киев. Обсъждането на следващия пакет от санкции продължава между държавите членки, след като Комисията вече е представила своите предложения. Очакванията са новото разширяване на санкциите да бъде одобрено преди 24 февруари – четвъртата годишнина от началото на руската инвазия в Украйна.