В Сърница протестират заради прелялата река Чепинска

Пред сградата на община Сърница граждани се събраха от 15.00 часа, за да протестират заради наводнения републикански път Сърница-Велинград и отказа на ресорните институции да започнат да почистват и възстановяват. Вчера отсечката беше залята от река Чепинска, вследствие на обилните дъждове в областта. Протестиращите бяха организирани от кмета на Сърница – Неби Бозов, който публикува съобщението за протеста в официалната си страница във „Фейсбук“, предаде кореспондент на БТА.

В ефира на БНР кметът Неби Бозов отбеляза, че в Сърница са крайно разочаровани от АПИ, които не предприемат нужните действия. Той предупреди, че ако до дни институциите не реагират, жителите на Сърница ще блокират пътния поток към Родопите при гара Костандово.

Бозов обърна внимание, че към настоящия момент обилните води на река Чепинска са излезли изцяло от коритото си и се разливат върху пътното платно, като опасността от цялостно разрушение и откъсването на пътя, както и от големи наводнения, е напълно реална и изключително висока.

Жители на Сърница възнегодуваха, че и от община Велинград не правят нищо, за да почистят пътя и заради това те нямат достъп до здравно заведение в курортния град. Те признаха, че има и обходен път с дължина три километра, който е през Широка поляна-Батак, но той е в много лошо състояние и не е подходящ за зимни условия.