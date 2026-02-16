350-годишното имение Lancaster Great House в Барбадос се продава за 1.595 млн. долара

Имението е на повече от 350 години, намира се в Барбадос и се продава за 1.595 млн. долара. Историческата къща, известна като Lancaster Great House, е построена през 1674 г. като плантационен дом и е една от малкото толкова стари сгради на острова, запазени в много добро състояние.

Според брокерът Крис Пара от One Caribbean Estates подобен имот се появява на пазара изключително рядко. По думите му къща с такава история и автентична архитектура може да се купи „веднъж на поколение“.

През XVIII век сградата е служила за правителствена резиденция. В по-ново време там са гостували известни личности, сред които Принц Хари, Принц Едуард, певецът Cliff Richard и актрисата Хелън Мирън.

Къщата е боядисана в коралово-розово и има класически симетричен вид с елементи на георгианската архитектура. До входа с колони се стига по стълби, а прозорците са с бели капаци.

Настоящите собственици притежават имота от 11 години. Те са направили подобрения за по-удобен съвременен живот, но са запазили оригиналните детайли – прозорци, врати и входни порти. Освен това са реставрирали сградата и са развили градините.

Имотът разполага с четири спални и три бани, както и с отделна малка къща в градината с една спалня. Дворът е около 2 акра, засаден с палми, плодни и вековни махагонови дървета, както и над 400 саксийни растения, което го прави една от най-богатите частни градини в района.

Собствениците споделят, че продават, защото искат да се преместят в по-малък дом.

Имението се намира в енорията Сейнт Джеймс на западното крайбрежие на острова, на по-малко от 10 минути от плажа и близо до т.нар. „Платинено крайбрежие“ – район, популярен сред заможни чужденци и знаменитости.