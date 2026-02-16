От Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) приеха приоритетите си за 2026 година, които са определени на база икономическата обстановка в страната, разширяването и стимулирането на конкуренцията, и подобряването на условията на работа.

Като основен приоритет за Комисията ще бъдат храните, фармацията, горивата, енергетиката и финансовият пазар, които засягат най-често благосъстоянието на потребителите. Целта е да се покаже актуалното състояние в тези сектори, проблемите и евентуалните изкривявания в конкурентната среда, както и да се предложат ефективни мерки за тяхното преодоляване.

В тази връзка, антимонополният орган е насочил вниманието си и върху практиките на търговските вериги и други големи предприятия – купувачи на хранителни и селскостопански продукти в отношенията им с по-малките предприятия. Предстои да се засили мониторинга на договорните отношения по веригата на доставка на селскостопански и хранителни продукти.

Особено внимание ще бъде насочено към сектора на млякото и млечните продукти.

Припомняме, че председателят на КЗК Росен Карадимов обяви в парламента, че за последните 4 години млекопроизводството и производството на млечни продукти бележи спад от 25%, а вносът в същия сектор е увеличен с 42 процента.

Очаква се Комисията да засили и наблюдението си върху предприятията за рекламирането, предлагането (включително по електронен път) и етикетирането на храни, добавки и лекарства. Ще се обърне внимание и на телекомуникационния сектор.