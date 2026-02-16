МВР: Патроните в хижа „Петрохан“ са гръмнали от пожара, а не от оръжие

Намерените в запалената хижа „Петрохан“ взривени патрони не са били изстреляни от огнестрелно оръжие, а са гръмнали от пожара, твърдят от МВР. От силовото ведомство потвържадават наличието на множество гилзи в различни помещения, като същите са били деформирани, с разкъсани корпуси и липсващи капсул-възпламенители. При огледа са установени също и куршуми, върху които не се наблюдават следи от нарези и полета на цев на оръжие, през което да са били изстреляни.

Експертите от ведомствения институт по криминалистика поясняват, че ако патроните не са поставени и заредени в оръжие и са подложени на високо термично въздействие барутът вътре в гилзата може да се самовъзпламени. Тогава барутът изгаря бързо, налягането в гилзата нараства и тя разкъсва, а куршумът се отделя. Поради липсата на цев, която да насочи и задържи налягането, куршумът обикновено не развива скорост, а с гилзата се разлетяват на кратко разстояние с далеч по-ниска енергия от тази при изстрел.