За първи път: Преговори за мир в Украйна ще се водят на европейска територия

Преговорите за мир в Украйна ще продължат утре, отново без оптимизъм за значителен пробив.

По думите на кремълския говорител Дмитрий Песков на предния кръг – в Абу Даби – дискусиите са били фокусирани върху прекратяването на огъня, този път ще бъдат и по въпроса за украинските територии, които Русия настоява да получи.

За първи път преговори за Украйна ще се водят на европейска територия. В Женева посредници отново ще бъдат специалните пратеници на американския президент Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, които ще преговарят там и за Иран. В швейцарския град вече е и иранският външен министър Абас Арагчи.

