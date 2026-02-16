Полиция блокира село Бистрица

Масирана полицейска операция на СДВР се провежда в района на сeло Бистрица, съобщиха от полицията.

Във връзка с издирването на извършителите на палежа на автомобила и входната врата на дома на кмета на Бистрица, със заповед на директора на Столичната дирекция, на територията на селото и околностите се провежда мащабна акция с участието на полицейски сили от криминална и охранителна полиция.

Извършват се проверки на входно-изходните артерии, а криминалисти провеждат активни оперативно-издирвателни действия за установяване и задържане на авторите на престъплението.

Работи се по всички възможни версии. Както е известно, снощи около 01:30 часа е бил запален автомобилът на кмета на Бистрица Самуил Попов. Подпалена е и входната врата на къщата му.