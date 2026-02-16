Препускащите цени на златото принуждават трезорите да орязват застрахователното покритие

Рязко нарастващите цени на златото подтикват някои оператори на трезори да оставят по-големи количества кюлчета незастраховани, тъй като активите им се приближават до лимитите на наличното покритие, коментирали застрахователни брокери за „Файненшъл таймс“. Бари Викъри от брокера Howden обяснил, че въпреки че покритието за едно място за съхранение се е увеличило от максималните средно 3 милиарда долара преди няколко години до цели 5 милиарда долара, непресекващият възход на скъпоценния метал променя поведението на бранша.

Някои трезори преместват резерви между обекти, твърдят застрахователни брокери, тъй като са достигнали лимитите на покритие за едно място, докато фирмите, специализирани в услуги за транспорт на злато, купуват повече застраховки. Според Викъри, все повече оператори се ориентират също към „самозастраховане – позиция, при която се чувстват комфортно, че мерките за сигурност, които са въвели, им позволяват да задържат тази стойност“.

Пол Мартин от брокера Marsh обяснява, че самозастраховането от страна на попечителите не е новост, но е станало по-често срещана практика поради качващите се цени.

„Истински големите играчи, като банките, работещи със злато, в продължение на много години съхраняваха стойности, далеч надвишаващи капацитета на лондонския застрахователен пазар, защото рискът се поема от баланса им“, посочва Мартин. Те включват акули като „Ейч Ес Би Си“, „Джей Пи Морган“, HSBC, JPMorgan, Китайската търговска и промишлена банка (ICBC), „Стандард чартърд“ и „Ю Би Ес“. Той обаче добави, че някои средно големи попечители, които някога биха застраховали „всеки долар“ от златната си експозиция, сега държат част от риска в балансите си.

Напоследък някои депозитари са поръчали проучвания, за да оценят максималните си потенциални загуби в случай на обир или кражба, твърди Викъри. Те са стигнало до заключението, че „ще е необходима армия с няколко камиона“, за да се откраднат и преместят съхраняваните златни товари. Други пък са преместили златни наличности на други обекти, защото застраховката обикновено ограничава покритието за едно място.

„Как се определя местоположението е важно, защото ако имам индустриален обект с три склада, мога да размествам неща в тези рамки“, за да отговоря на застрахователните изисквания, посочва търговец на злато.

Жълтият метал е изложен на най-голям риск когато се премества. „Много често, когато има инциденти, те се случват точно в момента на прехвърляне“, казва Викъри. Защото „когато местим големи количества и цената на златото и метала се увеличи, разбира се, това е по-голяма цел за престъпните банди.“

Докато някои попечители избират да се самозастраховат, цената на покритието се е увеличила за онези, които не го правят. А с процъфтяването на бизнеса със застраховане на скъпоценната суровина, групи като компанията за креативни застрахователни решения Westfield Specialty е създала нови екипи за гарантиране на ценни метали през последната година.

Растежът на златните котировки беше подхранван и от огромното увеличение на търсенето на дребно на пазари като Индия и САЩ, посочва Мартин, „така че през системата преминава повече злато“.

Пазарите в Китай са затворени тази седмица за празника Лунна Нова година, поради което ликвидността е по-слаба от обичайното по време на азиатските търговски часове. Търсенето на благородни метали в страната беше неистово през последните месеци, което накара властите в търговския център Шънджън да отправят остро предупреждение срещу „незаконни дейности в търговията със злато“, вариращи от приложения, предлагащи заеми на дребни инвеститори, до онлайн предавания на живо, рекламиращи продажби на кюлчета. Американските пазари също ще бъдат затворени в понеделник поради празника Денят на президентите.

На 16 февруари златото падна под 5000 долара за тройунция, тъй като търговците реализираха печалби след ръста в предишната сесия, стимулиран от слабите данни за януарската инфлация в Съединените щати, успокоили опасенията за по-голям скок. Това засили аргументите Федералният резерв да намали лихвените проценти – попътен вятър за благородните метали, които не носят лихвен доход.

„Пазарът остава във фаза на търсене на баланс между оптимисти и песимисти, без ясни катализатори за пробиване на утвърдения диапазон на търговия„, посочва в анализ за клиентите Дилин Ву – стратег в Pepperstone Group. И допълва, че „при 5100 долара за тройунция са се провалили многократни опити за повишение, защото реализирането на печалби на по-високи нива генерира натиск за продажби“.

Много банки очакват златото да възобнови възходящата си тенденция, твърдейки, че двигателите на многогодишния подем остават налице – включително геополитическо напрежение, въпроси за независимостта на Федералния резерв и по-широко отдалечаване от традиционни активи като валути и държавни облигации.

ANZ Group Holdings прогнозира, че златото ще достигне 5800 долара за тройунция през второто тримесечие.

В 11.13 ч. на 16 февруари златото за незабавна доставка се търгуваше за 5010.40 долара за тройунция – 0.62% дневен спад.