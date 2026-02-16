РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Повдигнаха обвинение на джигита Виктор Илиев, врязал се с 163 км/ч в автобус

Софийската градска прокуратура повдигна обвинение пред Софийския градски съд срещу Виктор Илиев, който на 15 август 2025 г., на червен светофар, се вряза със 163 км/ч в спрял автобус, при което причини смъртта на един пътник в автобуса и наранявания на още четирима души, съобщават от държавното обвинение.

Според обвинителния акт, Илиев отишъл в столичния квартал „Факултета“ с предоставен от братовчед му автомобил. Обвиняемият имал уговорка с приятелка да се видят, за да ѝ покаже новата си кола. Трима души се качили в “неговото” AUDI RS5 и решили да се повозят. При управлението на автомобила Виктор Илиев карал изключително бързо, като преди това бил вдишал два балона с райски газ.

Така около 01:46 часа, автобус на градския транспорт, който бил спрял на бул. „Възкресение“ в дясната лента за движение за извършване на ляв завой, бил ударен от джигита. Той не успял да направи десен завой, тъй като се движел със скорост 163 км/ч, при разрешена 50 км/час.

Иса Али – пътникът, който седял в средата на автобуса, загуби живота си вследствие на тежките травми. Шофьорът на автобуса, кондукторът в автобуса и двама пътници се разминаха със средни телесни повреди.

Обвиняемият е неосъждан и е с мярка за неотклонение “задържане под стража”, взета на 21 август 2025 година. Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото от съда.

