КТ „Подкрепа“ против промените в Кодекса за социално осигуряване, свързани с мултифондовете

Днес изтича тридневният срок, в който е възможно да се правят предложения между първо и второ четене на промените в Кодекса за социално осигуряване, с които се въвеждат така наречените мултифондове. Още в края на миналата седмица обаче от КТ „Подкрепа“ излязоха със становище, от което става ясно, че те не подкрепят промените. Синдикалистите са изпратили позицията си до трима председатели на комисии – до Деница Сачева (социалната), Делян Добрев (финансовата) и Петър Кънев (икономическата).

В становището си синдикалистите отбелязват, че в предложения модел продължава да съществува фундаментална асиметрия: инвестиционният риск е в значителна степен прехвърлен върху осигурените лица, докато пенсионноосигурителните дружества реализират сигурен приход чрез такси за управление, които не са достатъчно обвързани с постигнатата дългосрочна доходност и с поемането на реална финансова отговорност.

От КТ „Подкрепа“ отчитат, че подобна конструкция създава риск вторият пенсионен стълб да функционира преимуществено като пазарен механизъм в интерес на управляващите дружества, а не като социалноосигурителен инструмент в интерес на бъдещите пенсионери. Подобен модел подкопава доверието в системата и прехвърля последиците от неблагоприятни инвестиционни решения върху осигурените лица, които нямат реална възможност да влияят върху управлението на средствата си.

В този контекст КТ „Подкрепа“ настоява усъвършенстването на втория пенсионен стълб да бъде съпроводено с по-строга обвързаност между таксите за управление и постигнатата реална доходност в дългосрочен план, с разширяване на отговорността на пенсионноосигурителните дружества при неблагоприятни инвестиционни резултати и с гарантиране на механизми за защита на натрупаните средства, които да осигуряват действителна финансова сигурност на бъдещите пенсионери.

От КТ „Подкрепа“ изразяват съжаление, че преди въвеждането на мултифондовете не е била приета дългоочакваната Пътна карта за пенсионноосигурителната система.

Според синдикалистите масовият работещ няма яснота за пенсионната система и дори не знае какво се случва с неговите вноски и начина, по който те се управляват. Неговият интерес се засилва едва година-две, преди да навърши пенсионна възраст. Ето защо според КТ „Подкрепа“ е необходимо време за реакция, а не както е сега – да се наблюдава една прибързаност за приемането на съществено важен законопроект.

Като абсолютно неприемливи предложения в законопроекта от КТ „Подкрепа“ определят следните постановки:

– Оставяне на „удръжките“ (по същество такса) от осигурителните вноски, срещу които частните пенсионноосигурителни дружества не предоставят услуги;

– Високи такси за управление, дори в сравнение с НОИ (около 0,7% при отчитане на обема на работа в НОИ);

– Автоматичнотно разпределение по видове подфондове на база възраст, без предварително съгласие на осигуреното лице;

– Премахването на минималната доходност – не се гарантира на осигуреното лице, че парите му няма да бъдат „изядени“ от инфлация и лошо управление;

– Премахването на техническия лихвен процент – премахва адекватното актуализиране на отпуснатите вече пенсии от частните пенсионни фондове;

– Допускане на намаляване на пенсията до нивото към момента на пенсиониране, когато частният пенсионен фонд губи пари от инвестиране.