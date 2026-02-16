Войната по пътищата в България се явява искрицата в тубата с бензин на общественото недоволство, а броят на смъртните случаи по пътищата ни остава значително над средното за Европейския съюз. Това показват данните в доклад на Европейската комисия. При средно 45 смъртни случая при катастрофи на 1 милион души население в ЕС за миналата година, у нас са отчетени 74 загинали. За 2019 година средната стойност в ЕС е била 51, а у нас – около 90 на 1 милион души население. Това ни нарежда на второ място в ЕС, като (анти)първенец е Румъния със 78 жертви на 1 милион. За сравнение, страната с най-нисък брой загубили живота си във „войната по пътищата“ е Швеция – 20 смъртни случая на 1 милион души.

От 2019 година насам загиналите по пътищата са намалели с 12% в целия Европейски съюз, като България е сред тези страни членки, които се движат в правилната посока, насочена към изпълнението на европейската цел – намаляване на броя на пътните произшествия с 50% до 2030 година. По този показател до нас се нареждат страни като Белгия, Дания, Литва, Малта, Полша и Словения.

В този контекст през 2024 година при ПТП-та в ЕС са загинали 19 900 души – с 440 по-малко, отколкото през 2023 година.

Разходите, свързани с пътните произшествия в ЕС, се оценяват на 2% от БВП годишно.

От ЕС са си поставили за цел до 2050 г. да няма повече смъртни случаи при катастрофи. Ключови фактори за тежките инциденти остават превишената скорост, шофирането в нетрезво състояние, отклоняването на вниманието и неизползването на предпазни средства. Около 30% от произшествията с фатален край са свързани с твърде висока или с несъобразена скорост, а приблизително 25% от всички смъртни случаи – с употреба на алкохол.