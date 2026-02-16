От ГЕРБ-СДС осъдиха палежа на автомобила и дома на кмета на Бистрица

От групата на ГЕРБ-СДС в Столичния общински съвет осъдиха палежа на автомобила и дома на кмета на Бистрица Самуил Попов, станал в ранните часове на деня (16 февруари), става ясно от позиция на партията във “Фейсбук”, разпространена от лидера на групата Антон Хекимян.

Според Хекимян това не е изолиран случай, тъй като през юли миналата година двама маскирани мъже с бухалки нахлуха в кметството в Бистрица, търсейки кмета. Извършителите така и не бяха установени.

Хекимян допълни, че не могат да допуснат насилието да се превръща в средство за натиск върху представителите на местната власт.

„Посегателствата срещу кметове не са само посегателство срещу личността – те засягат институциите, местното самоуправление и демократичния ред. Различията в позиции се решават чрез диалог и разум, а не чрез натиск и страх”, отбеляза лидерът на групата.

От ГЕРБ-СДС призовават Министерството на вътрешните работи и компетентните органи за бързо, обективно и задълбочено разследване, установяване на извършителите и прилагане на цялата строгост на закона.

Кметът на Бистрица Самуил Попов не изключи нападението да е свързано с предишния случай от лятото на 2025 година, тъй като публично е осветлил схема за незаконно изхвърляне на строителни отпадъци и пръст в района и е поставял въпроси, свързани с общинските наеми на имоти в центъра на селото.