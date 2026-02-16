Стефан Дечев: В ЮЗУ дипломи са раздавани срещу невзети изпити (част 1)

В свое писмо Марин премята министъра на образованието и науката, а министърът се оставя да бъде премятан, смята Стефан Дечев

Трябва да сме благодарни на ректора на ЮЗУ проф. Николай Марин, защото вследствие на заведените срещу мен дела, сега разполагаме с огромна документация от МОН, която в дълъг период не бе предоставяна. Бе отказвана и след депутатски питания.

На въпрос на депутата Искрен Митев, тогавашният опозиционен депутат, днес министър на образованието Красимир Вълчев казваше, че се коментира непрочетен доклад на министерството по казуса. Сега вече всички разполагаме с доклада.

Студентка се е прехвърлила от един факултет в друг с академична справка за три семестъра, но й се признават седем и е записана направо в осми семестър. Има догадки, че била дъщеря на високопоставен човек от държавна енергийна компания.

Лично аз съм документирал 16 случая на фалшификации с осем студента на ЮЗУ. И на 1 декември 2023 г. подадох сигнал до МОН. Оттогава насам срещу мен се водят три дела на обща стойност 650 хил. лв.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ историкът Стефан Дечев, бивш преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград и настоящ в НБУ.

Още от интервюто:

Извършвани ли са фалшификации на изпитни оценки и нанасяни ли са оценки за несъществуващи изпити в Югозападния университет?

Раздавани ли са дипломи, без да са положени необходимия брой изпити в ЮЗУ?

Какви документи са изпратени от ЮЗУ и МОН до съда в изпълнение на съдебните решения?

Какъв е ходът на трите SLAPP дела, които от ЮЗУ водят срещу историка Стефан Дечев?

Какъв е мащабът на наградата „Фелчак-Верешицки“, която Ягелонския университет в Краков и Полското историческо общество присъдиха на българския историк Стефан Дечев?

Кои са Вацлав Фелчак и Хенрик Верешицки и защо на тяхно име има награда за историци?

