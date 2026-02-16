Денят по диагонал – 16 февруари 2026 г.

Скандалът, който се разрази след смъртта на шестима души до Петрохан и на Околчица, веднага влезе в партийна употреба и може да доведе до сериозни последствия на изборите.

Ако съдим по последното проучване на общественото мнение за нагласите преди предсрочния парламентарен вот през април, доскорошният президент Румен Радев ще обере лъвския пай от отвращението на хората от институциите и системните играчи.

Министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов заяви пред журналисти, че в екоминистерството не са постъпвали сигнали от неправителствената организация, свързана със случая „Петрохан“, за нарушения на екологичното законодателство.



По думите му, споразумението с НПО-то в момента не е активно. Той уточни, че са проведени разговори и с Министерство на земеделието и храните, където също не са получавани сигнали за незаконна сеч или дърводобив.

По предварителни данни на Националния статистически институт месечната инфлация през януари 2026 година, измерена чрез индекса на потребителските цени, е 0.6%, а годишната инфлация спрямо януари 2025 година възлиза на 3.5 процента.

Средногодишната инфлация за периода февруари 2025 – януари 2026 година спрямо предходните 12 месеца е 4.6 процента.

Председателят на Политическия съвет на “България може” проф. Александър Маринов заяви на пресконференция в Националния пресклуб на БТА, че към момента от партията не са получили покана да разговарят за включването им в бъдеща коалиция с Румен Радев.

“Ако получим покана, ние ще се отзовем с необходимото уважение и сериозност, но не безусловно. Не сме готови да търчим, да поднесем на поднос със синя кърпа нашата регистрация”, допълни Маринов, като уточни, че биха се съгласили да влязат в коалиция, чиито стратегически приоритети и те споделят.

По-добрата грижа за зъбите и венците може да намали риска от развитие на повече от 50 заболявания, включително деменция и артрит.

Експерти препоръчват миене на зъбите до три пъти дневно за поддържане на добра устна хигиена и предупреждават хората, които не го правят, че увеличават риска от вредни състояния в цялото тяло, включително в мозъка и ставите.

В свое писмо Марин премята министъра на образованието и науката, а министърът се оставя да бъде премятан, смята Стефан Дечев.

Трябва да сме благодарни на ректора на ЮЗУ проф. Николай Марин, защото вследствие на заведените срещу мен дела, сега разполагаме с огромна документация от МОН, която в дълъг период не бе предоставяна. Бе отказвана и след депутатски питания.