РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Осигурени са 270 000 евро за охраната на демонтираните фигури от паметника на Съветската армия

Паметник на съветската армия

Правителството в оставка прие решение, с което ще отпусне 270 000 евро за дейности по охраната на демонтираните бронзови фигури и барелефи на паметника на Съветската армия.

С тези пари ще бъде платен и наемът на скеле, и на ограда за обезопасяване на монумента. Тези дейности ще се извършват от областния управител на София.

Припомняме, че по искане на парламентарно представената партия „Възраждане“ и на гражданската платформа „Изправи се.БГ“ демонтажът на бронзовите фигури и на барелефите на паметника на Съветската армия беше спрян през декември 2023 г. от Административния съд София-град.

Тогавашният областен управител Вяра Тодева обжалва съдебното решение, като обяви, че макар демонтажът да е спрян, процедурата по преместването на скулптурите продължава. По последна информация фигурите се намират в склад, на държавен терен, до софийското село Лозен.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Намаляването на изборните секции в страни извън ЕС ще повлияе ли сериозно на резултатите от изборите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.