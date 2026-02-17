Осигурени са 270 000 евро за охраната на демонтираните фигури от паметника на Съветската армия

Правителството в оставка прие решение, с което ще отпусне 270 000 евро за дейности по охраната на демонтираните бронзови фигури и барелефи на паметника на Съветската армия.

С тези пари ще бъде платен и наемът на скеле, и на ограда за обезопасяване на монумента. Тези дейности ще се извършват от областния управител на София.

Припомняме, че по искане на парламентарно представената партия „Възраждане“ и на гражданската платформа „Изправи се.БГ“ демонтажът на бронзовите фигури и на барелефите на паметника на Съветската армия беше спрян през декември 2023 г. от Административния съд София-град.

Тогавашният областен управител Вяра Тодева обжалва съдебното решение, като обяви, че макар демонтажът да е спрян, процедурата по преместването на скулптурите продължава. По последна информация фигурите се намират в склад, на държавен терен, до софийското село Лозен.